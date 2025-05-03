Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что изменится в мобилизации в мае, в частности, о новых отсрочках для граждан, об обновлении «Резерв+» и сроках обучения для призывников, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, в Украине еще год назад отменили статус ограниченно пригодных для военной службы, поэтому эти люди должны пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня, после чего их признают либо пригодными, либо непригодными. Тех, кто стали пригодными, рассказывает она, будут отправлять на тыловые специальности, то есть в части обеспечения, медицинские подразделения и подразделения логистики, охраны, связи, ТЦК, военные вузы, учебные центры.

«Программа обучения таким людям сокращается. То есть было 45 суток, а будет 30 суток. Говорят, что будет меньше физическая нагрузка, будут формировать отдельные учебные подразделения. И нововведения коснутся как тех, кого вот только-только призвали, так и тех, кто уже давно проходит службу», - отмечает Екатерина Котенкова.

Также, сообщает журналистка, произойдут изменения в мобильном приложении для военнообязанных «Резерв+». В частности, рассказывает она, 8 мая там должны появиться два новые типа отсрочек, первый тип – для лиц с временной непригодностью к службе сроком 6-12 месяцев, и второй тип – для граждан, чей муж или жена пребывает на службе, а также есть ребенок в возрасте до 18 лет.

«Следующим этапом в Минобороны планируется ввести возможность плачивать через «Резерв+» штраф за нарушение правил военного учета со скидкой 50%. Эта опция может заработать летом», – добавляет Екатерина Котенкова.

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