Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что беспорядки с выборами в Европе – это следствие не только российского вмешательства, но и царящего в мире хаоса, когда все уже запутались, чего хотят, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В Румынии временный президент назначил временного премьер-министра, потому что после тех выборов, которые прошли в воскресенье, действующий премьер-министр Чолаку ушел с поста, поскольку их коалиция проиграла президентские выборы. Во второй тур вышли два оппозиционных кандидата – один антиукраинский, другой скорее проукраинский, но оба оппозиционные к нынешней власти. И нового временного премьер-министра Предою назначал временный президент Боложан, потому что настоящий президент ушел в отставку еще в декабре, когда пришлось отменить первый тур выборов из-за вмешательства россии. Нормально так живем?», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Кроме того, продолжает эксперт, Мерц стал канцлером Германии со второго раза, в первый раз за него не проголосовали, потому что депутатов купили россияне или им просто все это надоело, в Польше говорят о беспрецедентных попытках россии вмешаться в президентские выборы, канадская провинция Альберта может в 2026 году провести референдумом об отделения от страны, потому что им не нравится центральная власть, а в президента Кении бросили ботинок.

«Мне кажется, что, кроме поганой россии, которая везде вмешивается и сует свой грязный нос, в принципе это правда, что в мире есть большой кризис понимания того, что такое власть, зачем она нужна и кому, что она из себя должна представлять. Старшее поколение определенно что-то хочет, но не помнит уже, чего. Это такие, как Байден или Трамп. Они чего-то хотят, но не помнят. Они что-то хотят сделать great и куда-то хотят again, но куда, они уже не знают», - рассуждает Михаил Шейтельман.

Среднее поколение, утверждает он, просто уже не знает, чего хотеть, именно поэтому Мерца не выбрали с первого раза, ведь он, с одной стороны, обещает Украине Taurus, с другой – только в координации с партнерами, то есть он хотел усидеть на всех стульях, а так уже нельзя. И только молодое поколение, констатирует эксперт, точно знает, чего хочет – на концерт Леди Гаги, чей последний альбом символично называется «Mayhem», то есть «Хаос».

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что США при Трампе изменили свою политику с правильно-неправильно на выгодно-невыгодно.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман о ресурсном соглашении: «Мы становимся американской кладовой».