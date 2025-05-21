Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал второй звонок Трампа путину и заявил, что третий можно даже проспать, поскольку ничего нового и никакого прогресса не будет, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, когда-то Трамп был звездой Голливуда, он вел передачу «Шоу Кандидат», но рейтинги постоянно падали, и вот на 14 сезоне Трампа решили заменить на Шварценеггера. Конечно, констатирует он, любое шоу с годами теряет рейтинги, если ничего не менять, и точно так же произошло со вторым звонком Трампа путину, ведь первый звонок был намного интереснее.

«Не ждем сюрпризов. Уже поняли в общем, что ждать-то особо нечего. И надо сказать, что в первом сезоне Трамп все-таки выступил интересней, потому что он после разговора с путиным просто ушел и не стал проводить никаких пресс-конференций, показав свое презрение к результату, осознав, что это провал. Мне кажется, в этот раз он повел себя позорней. Он выступил недостойно настоящей звезды Голливуда, пытался делать хорошую мину при плохой игре, изображать, что что-то вышло, когда ничего не вышло, пытался из говна и палок создать мирный процесс. Вот это то, на что в результате пошел Трамп. Его звезда, увы, погасла», - комментирует Михаил Шейтельман.

А ведь на «Аллее славы», отмечает он, есть еще одна звезда президента, первым был Рейган. По словам эксперта, звезда Рейгана не погасла, ведь, став президентом, он победил империю зла, развалил СССР, а вот Трамп, победив на выборах, так и не осознал, что он больше не торговец недвижимостью. И вообще, подчеркивает он, навык Трампа заключать сделки сомнительный, поэтому и от разговора с путиным много ожидать не надо было.

«Наехал на китайцев, потом откатил назад. Отличная сделка, правда? С Данией испортил отношения, попытался оккупировать Гренландию, но как-то сдал назад. На 180 стран ввел тарифы, сдал назад. И я не удивлен шести его банкротствам, не удивлен падению интереса (ред. – к звонку путину). Я думаю, третий звонок мы уже утром послушаем, что он там скажет. Не спать что ли? Ждать? Его звезда, увы, погасла», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что делегация рф на переговорах в Стамбуле – это боты, которых, к сожалению, не забанить.

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, почему для окончания войны необходима встреча Трампа с путиным.