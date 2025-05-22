Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что в меморандуме о завершении войны для США россияне напишут все то же, о чем говорили в Стамбуле, так что достижения дипломатии Трампа сомнительны, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«в Белом доме и в Госдепе продолжают махать кулаками после драки, то есть после телефонного разговора. Пытаются оправдать Трампа, что не такой уж он и не настолько он подыгрывал (ред. – путину), говорят в Белом доме и в Госдепе США», - отмечает Михаил Шейтельман.

По словам представителя Белого дома, рассказывает он, россия в течение месяцев отказывалась предоставить документ со своим видением завершения войны, а теперь путин согласился, это большой шаг вперед. Как напоминает эксперт, вообще-то путин уже 3 года размахивает какими-то стамбульскими бумажулями со своими требованиями, и Мединскиий их повторил устно на переговорах в Стамбуле, так что это сомнительное достижение Трампа.

А дальше, продолжает он, выяснилось, что Трамп по-человечески попросил путина написать такой меморандум, на который согласятся Украина и Европа. По мнению эксперта, если Трамп хочет, чтобы мы согласились, то нас и надо было просить, а наши требования просты – вывод российских войск из оккупированных территорий, репарации, возвращение украденных детей и выдача военных преступников.

«Все, нас это устроит полностью. Не надо просить путина. Зачем напрягать человека? Он занят, он в Курской области чаи гоняет с молодежью. Зачем вы его трогаете и мешаете ему жить? Вот сегодня Песков сказал, что они уже вовсю пыхтят, у них уже дым из ушей, и из труб паровоза тоже, песок из них уже сыпется, потому что сидят все вместе, пишут меморандум», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Томенко объяснил, что скорейшее окончание войны в Украине – это была лишь пиар-кампания Трампа.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман о разговоре Трампа с путиным: «Пытался делать хорошую мину при плохой игре».