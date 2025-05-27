Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал пост Трампа о том, что путин сумасшедший, он хочет захватить всю Украину, но это приведет к падению россии, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я думаю, что в этом посте Трамп достаточно искренен. Он действительно недоумевает, как же так? Ведь это был тот самый путин, с которым он вел так мило переговоры в свою первую каденцию, когда они жали друг другу руки. Он говорил, что путину верит больше, чем своей разведке. А теперь с этим зверком невозможно справиться, этот зверек не пытается даже договариваться, заключать сделки, он просто занимается какой-то чушью с точки зрения Трампа. Он говорит: «Зачем ты, путин, разрушаешь украинские города? Мы с тобой можем торговать, договариваться. Мы идем на твои условия во многом, чего ты хочешь-то?». Сошел с ума, такой диагноз ставит Трамп», - констатирует Михаил Шейтельман.

По случаю он напоминает слова Ангелы Меркель о том, что путин живет в другом вымышленном мире. То есть до этого, подчеркивает эксперт, Меркель с путиным нормально общалась, вентиль «Северного потока» открывала, а теперь и она заявляет о ненормальности путина, до европейцев это дошло быстрее.

«Сошел с ума» может иметь очень разные смыслы. Для меня это как бы он был одним человеком, а стал другим. И это факт: путин 2008 года, даже путин 2022 года и путин 2025 года – это абсолютно разные люди с разными подходами. Я не собираюсь копаться в его психологии, но то ли Соловьев подменил путина, то ли старость – не радость, старческий маразм, то ли обожрался власти. Я не доктор путина, но важно, что с ним нельзя иметь дело по тем моделям, по которым Трамп имел с ним дело в прошлую каденцию. Вот это главное», - объясняет Михаил Шейтельман.

В кремле же, рассказывает эксперт, вышел Песков и сказал что-то о том, что это ответственный момент, который связан с эмоциональной нагрузкой и эмоциональными реакциями. То есть, рассуждает он, прозвучало так, будто милые бранятся – только тешатся, но важно, что вообще была реакция из кремля, то есть они понимают, что все это уже серьезно.

Как сообщала Politeka, Гаврилечко объяснил, что не так с госбюджетом Украины: «Все расходы мирного времени сохранились».

Также Politeka писала о том, что Шейтельман объяснил, почему Россия отказывается от переговоров в Ватикане.