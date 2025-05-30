Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что путин перешел от игнорирования постов Трампа до унижения, потому что его правая рука Медведев уже угрожает Третьей мировой США, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, Трамп уже не впервые обращается к путину в Truth Social и объясняет, что у них хорошие отношение, что надо просто закончить войну и начать торговать, что вместо обстрелов Украины можно озолотится и так далее. Но в последний раз, подчеркивает он, Трампу ответил Медведев, пригрозив Третьей мировой войной.

«Этот пост Медведева может оказаться еще одной критически важной ошибкой путина. Вот мы знаем, что в 2022 году критически важной ошибкой путина было вообще нападать на Украину, идти на Киев и так далее. Потом он совершал еще несколько в своей военной биографии критических ошибок. Но выслать Медведева на бой с Трампом вместо того, чтобы выйти самому… Когда путин не приехал в Стамбул на по его же инициативе организованную встречу, его критиковали уже даже стамбульские журналисты, что струсил ваш президент, Мединскому пришлось бежать с пресс-конференции. А этот выпад Медведева – это, конечно же, абсолютное оскорбление. Выпустил Медведева против великого Трампа», - комментирует Михаил Шейтельман.

Попутно он напоминает о критике Трампа в адрес Зеленского, но Зеленский всегда сам отвечал Трампу, он не поступил как путин, не послал вместо себя оправдываться Ермака, Сибигу или Порошенко как бывшего президента Украины. То есть, подчеркивает эксперт, надо держать марку, отвечать на уровне.

«Это великое унижение для Трампа – то, что сделали россияне. Сейчас главное, чтобы это услышали в Америке. Это очень важно, неимоверно важно, чтобы Трамп это прямо увидел, сам прочитал. Ему вот этот пост из двух строчек могут дать прочитать, и он спросит: «Who is Mr. Medvedev? То есть его путин послал, вот это все на меня?». И порвет на себе последнее поло для гольфа», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что россия попытается вести переговоры в условиях своего масштабного наступления.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, получит ли Украина ракеты Taurus: «Мерц решил стать лидером».