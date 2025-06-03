Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что в мировой истории еще не было настолько сложной и успешной операции, как «Паутина» СБУ, и это может уничтожить путина, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это чертовски сложная была военная операция. Я думаю, что это самая сложная военная операция в мировой истории. Это самое масштабное уничтожение военной силы противника за один день в мировой истории. Не в истории российской федерации, то есть не за последние 33 года, не в истории Советского Союза или какой-нибудь другой страны. В истории мира не было такой операции. Чувствуете масштаб?», - констатирует Михаил Шейтельман.

Ведь, подчеркивает он, атака произошла на многих аэродромах, разбросанных на тысячи километров, и самое важное – все случилось одновременно. То есть, объясняет эксперт, если бы дроны сначала атаковали один аэродром, то с другого уже бы все самолеты убрали, поэтому важно было провести все синхронно.

Так что, констатирует он, «Паутина» - это уникальная операция, которая поставила рекорд по денежным и военным потерям за один день. Как подчеркивает эксперт, не было еще такого в истории человечества, чтобы страна потеряла 7 млрд долларов в технике за один день, это больше, чем стоит авианосец со всеми своими самолетами. Попутно он напоминает, что Япония во время битвы за Мидуэй потеряла 4 авианосца, но битва длилась не один день, а вот у россиян такие потери за одну атаку дронами по 500 долларов.

«И я действительно все больше начинаю верить в то, что эти события могут привести к падению лично путина. Не режима, не системы, не диктатуры в россии, не к появлению там какой-то демократии или, не дай Бог, прекрасной россии будущего. Но личности путина может прийти конец в результате этой атаки, потому что очень уж тяжелые последствия, очень уж ему тяжело», - утверждает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что операция «Паутина» нанесла военный ущерб рф и мощное психологическое давление.

Также Politeka писала о том, что Стариков о тактическом кризисе на Покровском направлении: «Обрушения фронта не будет».