Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что последние заявления Медведева – это карты в руки Линдси Грэму, которые он представит в Конгрессе, чтобы ввести санкции против рф, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Неформальный ответ (ред. – на украинский меморандум) мы получили от Медведева. Ну, как неформальный? Второе лицо в россии официально заявляет в социальной сети Х, что вообще они ведут переговоры исключительно для отвода глаз с целью продолжать войну. И типа никаких целей других российская федерации в этих переговорах не преследует. «Переговоры с Украиной организованы для скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти». То есть прямой ответ», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как напоминает эксперт, он всегда говорил, что Медведева надо слушать, пока все его называли алкоголиком, что надо его посты переводить и показывать в США. Сначала, рассказывает он, Кит Келлог ответил на пост, где Медведев угрожает Третьей мировой, и теперь Линдси Грэм отреагировал, поблагодарив Медведева за редкий момент честности.

«Это дает Линси Грэму много карт. Мне кажется, что мы даем карты постоянно и Трампу, и тем, и всем, и кому угодно. Но Медведев протянул Линдси Грэму просто отличные карты, дополнил его как минимум стритом, на туз заканчивающийся. И теперь у Линси Грэма есть с чем идти в Сенат – с заявлением Медведева, что он собирается начать Третью мировую войну, что цель россии – уничтожить Украину», - объясняет Михаил Шейтельман.

Кроме того, отмечает эксперт, случился еще один сюрприз, ведь спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что многие члены Конгресса хотят ввести против россии максимально жесткие санкции, и он поддерживает идею Линдси Грэма о тарифах в размере 500% для союзников россии.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что переговоры делегаций в Стамбуле не принесли никаких результатов и не дадут, но идут также закрытые переговоры.

Также Politeka писала о том, что Гайдай оценил, хватит ли ресурсов, терпения и стойкости Украине, чтобы выстоять против российской агрессии.