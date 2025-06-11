Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мединский считает, что нужно обязательно подписать немедленно мирный договор и признать оккупированные территории, иначе россия просто будет вынуждена сжечь весь мир в ядерном огне. Просто вынуждена будет. Нет, не Украину, просто весь мир будет вынуждена», - заявляет Михаил Шейтельман.

В одном интервью Мединский, рассказывает он, сказал, что если сейчас прекратить огонь вдоль линии фронта без признания статуса оккупированных территорий, то этот регион превратится в большой Карабах, Украина потом вступит в НАТО и начнет его отбивать. По словам эксперта, конечно, Украина не собирается ничего признавать за россией, она, как Азербайджан в свое время, остановит войну, чтобы потом забрать свое.

«И вот россия, оказывается, готова в этот момент применять ядерное оружие и уничтожать планету. Понимаете? Вот именно уничтожать планету. И теперь вопрос – а точно с ними надо подписывать перемирие, если люди собрались планету уничтожать? Точно надо? На что они вообще рассчитывают? А если сегодня какой-нибудь Трамп подпишет бумагу, что он признает Мариуполь частью россии, от этого Украина потом не будет его возвращать военным путем что ли? Конечно, будет. Никогда эта земля не будет российской. Никогда. То есть Мединский обрекает мир на ядерную катастрофу. Правильно? Вот вам суть россиян», - комментирует Михаил Шейтельман.

Кстати, отмечает эксперт, МИД Азербайджана уже ответил Мединском, указав, что помошник президента рф, историк по образованию искажает исторические факты относительно прошлого азербайджано-армянского конфликта, ведь Нагорный Карабах никогда не был спорной территорией.

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