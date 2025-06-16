Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Трамп продемонстрировал свое умение давить, пригрозив Ирану, что дальше будет жестче, но он все так же не решается сделать это с россией, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, после атаки Израиля власти Ирана заявили, что не будут участвовать в переговорах с США по ядерной программе. По его мнению, в этот момент должен был выйти Трамп и заявить, что вот-вот должны были произойти переговоры, а Израиль так невовремя ударил по Ирану, сорвав их, и при этом он уже должен был позвонить аятоле Хаменеи, выразив соболезнования по поводу ударов по мирным, никуда не летевшим ядерным объектам.

«Но нет, вообще не так. Трамп говорит, что все будет еще жестче, если Иран не пойдет на сделку с США. То есть, оказывается, умеет давить. Оказывается, когда надо, умеет. А ведь представьте себе, что после блестяще проведенной операцией СБУ «Паутина» на следующий день или лучше через час Трамп набрал бы путина и сказал: «Значит так, будет еще жестче, если вы не пойдете на сделку с Украиной». Вы понимаете, что это имело бы действие? А не сопли, которые Трамп наматывает себе на кулачок после ударов украинской спецслужбы по территории российской федерации. Эти сопли ни к какому миру не ведут. Этими соплями можно подписывать Будапештский меморандум», - рассуждает Михаил Шейтельман.

Также он отмечает, что Израиль успел уже предложить Ирану очень выгодную сделку. Как рассказывает эксперт, в ней речь идет о том, что или Иран дает Израилю спокойно уничтожить ядерные объекты без жесткого ответа, или Израиль также начнет бомбить иранские нефтеперерабатывающие заводы, что разрушит экономику страны.

«Вот такой должен быть разговор с российской федерацией, а не соплежуйство, понимаете? Вот это называется без соплежуйства. Я, естественно, имею в виду со стороны США, а не со стороны Украины. Украина и так делает все, что может, по уничтожению и нефтеперерабатывающих заводов, и всего, что угодно», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что Украина поздравила путина с Днем россии миллионным убитым россиянином.

Также Politeka писала о том, что Сирота оценил, сможет ли Европа помогать Украине вместо США: «Деньги есть, но не для вас».