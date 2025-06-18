Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что Израиль и Украина – это демократические страны, где нет режима, а вот в россии и Иране есть путин и аятолла Хаменеи, которых нужно свергнуть, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, еще вчера Иран заявлял, что перестанет стрелять, если Израиль перестанет стрелять, но, видимо, в Тегеране поняли, что им ничего не светит, и риторика сильно изменилась. Как заявила иранская власть, подчеркивает он, теперь их операция против Израиля будет продолжаться до полного уничтожения сионистского режима.

«россияне пытались свергнуть украинское правительство, украинского президента. Но они не понимают, что у нас 40 млн президентов, что у нас любой может быть президентом. Это у них только путин. Если не путин, то россии нет. А у нас если не Зеленский, то следующий, просто следующий президент. У нас много было президентов и будет еще много президентов в Украине, а в россии путин – последний. В этом весь прикол. А в Иране Хаменеи – последний аятолла Исламской Республики Иран, другого нету, все, до свидания», - объясняет Михаил Шейтельман.

И если Иран пытается свергнуть режим в Израиле, подчеркивает он, то в Израиль будет следующий премьер-министр, как и в Украине, а в Иране так не будет, как и в россии. В этом, констатирует эксперт, разница между такими кровавыми диктатурами, как Иран и россия, и свободными демократическими странами, как Украина и Израиль, пусть даже мы в разной степени свободны и в разной степени демократичны.

«А Трамп, как поговаривают, попросил израильтян не убивать аятоллу Хаменеи. Прямо так и попросил. И, опять-таки, поговаривают, что в первый день была военная возможность прямо сразу мочкануть аятоллу Хаменеи, но Трамп попросил. Но я, честно говоря, не верю. Думаю, что если бы он просил, его никто бы не послушал. Я думаю, что израильтяне не имели возможности. Может, аятолла был в каком-то бункере сразу, он же догадывался, что ему грозит. И поэтому, думаю, когда Трамп просил, ему сказали: «Да, конечно, раз вы просите», - заключает Михаил Шейтельман.

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