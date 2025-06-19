Об этом он рассказал в своем блоге.

«То есть как это «начать»? Во-первых, мы вроде бы уже давно их ведем по милости Трампа, а теперь еще одни? Минск-3? Этого хочет Келлог? Но я бы начинал даже не с большой политики, не с этих переговоров, а с повестки дня Кита Келлога. Повестка дня еще уточняется, но нельзя пропускать важные вехи из жизни Беларуси, если уж едете», - отмечает Михаил Шейтельман.

Возможно, рассуждает эксперт, Келлог будет как Шурик в фильме «Кавказская пленница», примерит на себя роль этнографа и будет изучать местные обычаи. Только вот, подчеркивает он, придется спецпредставителю США ехать смотреть не на народные обряды, а на Окрестину, где мучают политзаключенных и оппозиционеров.

Видимо, констатирует эксперт, Кит Келлог и вообще американская администрация забыли, за что Лукашенко отлучен от цивилизованного мира, а чтобы вспомнить, очевидно, им надо взять интервью у замученного Протасевича, который под пытками, конечно, рассказжет, что мы все один народ и очень любим Лукашенко. По его мнению, сначала Келлог должен был бы встретиться с белорусскими оппозиционерами, а уже потом ехать к Лукашенко разговаривать о мире.

«Я не представляю себе, что сейчас чувствуют белорусские оппозиционеры, те, кто отсидели в тюрьмах, кто был избит и запытан. Что они чувствуют по поводу этого визита Кита Келлога, спецпредставителя президента США теперь, как выяснилось, еще и по Белоруссии? А если говорить о политике, то он надеется так мир заключить? Лукашенко же говорил: «Давайте, отличная площадка, Минск посмотрите». Уже два раза договаривались, договорились – вот вам война. Договорились уже до полномасштабной войны в Минске. Удачной поездки, товарищ Келлог. Чтоб вам только на Окрестине не остаться, а все-таки вернуться домой», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Себастьянович заявил, что враг почти на границе с Днепропетровщиной, а армии до сих пор не хватает финансирования.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, может ли позиция Трампа относительно рф привести к импичменту.