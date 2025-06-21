Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Иран и россия воюют одними террористическими методами, но Иран оказался на голову выше, он запустил все же свой «Орешник», сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Иран запустил «Орешник». Иран исполнил многовековую мечту путина и запустил свой иранский «Орешник». Израиль признает, что такая ракета действительно была, называется она «баллистическая ракета средней дальности». То есть то, что россияне не смогли создать, иранцы создали – ракета «Седжджил». Предполагается, что, видимо, именно эта ракета и была тем, чем угрожал аятолла Хаменеи Израилю», - отмечает Михаил Шейтельман.

К счастью, рассказывает эксперт, эту ракету сбили, а она баллистическая и двухступенчатая, то есть она взлетает в космос, у нее отваливается первая ступень, потом вторая ступень, падает на Израиль. Кстати, отмечает он, в Иране заявили, что ракета прошла израильскую ПВО, но американская ее сбила, то есть не признали заслугу самого Израиля.

Тем не менее, констатирует эксперт, другие ракеты все равно долетели до Израиля, и одна попала в больницу «Сорока» - это главная больница юга страны. В то же время, отмечает он, накануне этого удара произошло чудо, потому что из больницы полностью эвакуировали людей в целях безопасности, а потом ракета прямо попала в здание и уничтожила его. Благодаря этому, добавляет эксперт, никто не погиб, но есть двое тяжело раненых и десятки легко раненых.

«Это больница. То есть, видите, иранцы и россияне – абсолютно один народ, конечно. Иранцы стреляют по больницам, как россияне. Как по нашей главной больнице «Охматдет» (ред. – ударили россияне), так и иранцы сейчас – по больнице «Сорока», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

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