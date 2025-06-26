Хотел бы отметить, что в публичном пространстве президента Трампа часто рисуют как очень импульсивного или же поверхностного лидера страны. Иногда те же СМИ в некой ироничной или даже пренебрежительной манере используют выражение «ankle biter». Это типа тот, кто часто шумит, но не представляет реальной угрозы. Однако, недавняя операция США в координации с Израилем показывает, что это далеко не так.

Операция в Иране была не просто действием ради действия. Это был точно рассчитанный удачный военный ход. Храбрый, дерзкий, но точно не бессмысленный. Такой ход, который возвращает Америке образ силы, действующей не хаотично, а с глубоким пониманием стратегических интересов.

Тут, думаю, важно обозначить, что проблема Ирана заключается не в самой по себе его религиозности, а именно в религиозном экстремизме, когда этот экстремизм становится государственной идеологией. Сегодня Иран – теократия, управляемая элитой, для которой интересы народа и здравый смысл уступают политической агрессии и догматам. Такой режим просто нельзя допускать к ядерному оружию. Это не просто угроза тому региону, а это угроза глобальной стабильности.

В ситуации после удара у иранского режима, на мой взгляд, есть три пути дальнейших действий. Первый – выжидание. Речь тут идет о попытке не отвечать немедленно, сохранить некое лицо и подготовить возможный «сюрприз». Второй путь – ответная эскалация. Тут может речь идти о дальнейших атаках на американские базы в том регионе, что однозначно приведет к масштабной войне. Третий путь Ирана – попытка вернуться к переговорам, обеспечив некий формальный диалог. Правду говоря, каждый из этих трех сценариев несет в себе риски. Как для Ирана, так и для международного сообщества.

Судя по информации из компетентных источников, США применили в Иране вооружение высочайшего технологического уровня. Были точечные, хирургические удары, и минимум побочных потерь. Это тот стиль, которым часто у нас характеризуют военные действия Израиля: не просто ударить, а ударить так, чтобы был максимальный результат, но не разгорелось пламя, которое просто сожжет весь мир.

Эта операция США сильно отличается от войны в Афганистане или Ираке. Здесь не было вторжений войск, не было десятков тысяч солдат. Была просто воля и технологичность. Внутренней американской аудиторией это действие США уже воспринято как знак силы и лидерства. Для внешней аудитории это было некое предупреждение, мол, «Америка умеет действовать решительно, когда ее интересы затронуты, делает это очень четко и грамотно».

Подобные операции США будут сигналом не только для Ирана, но и для других режимов с авторитарными или полудиктаторскими линиями. Впечатление, что Америка слаба или дезорганизована, явно ошибочно. В таких решениях США проявляется не только сила страны, но и качество лидерства. Да, был элемент неожиданности, но за этим стояла тщательно продуманная стратегия. Это не вспышка, это был сигнал, который, как мне кажется, только усиливает позицию американского президента на международной арене.

Важно понимать, что военная сила США – это не всегда война. Часто такая сила является инструментом сдерживания. То, что мы видим сейчас, нельзя назвать каким-то «безумием Трампа», как кто-то может подумать и же трактовать. Это было проявление силы США, направленной на стабилизацию ситуации.

Да, риски остаются. Но США убедительно напомнили отдельным странам, лидеры которых считают себя всемогущими, что страна способна действовать решительно и безоговорочно, когда это действительно необходимо.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont University (Калифорния, США)





