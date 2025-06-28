Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, согласится ли путин на встречу с Трампом в Стамбуле и удастся ли на этих переговорах добыть победу для Украины, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Трамп заявил, что собирается с путиным встречаться. Точнее Трамп вызвал путина на ковер в буквальном смысле, потому что вызвал он его в Стамбул, а Стамбул славится своими коврами. Это Трамп попросил Эрдогана передать путину: «Подъезжайте, я буду», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Так что, констатирует он, намечается новая и большая встреча в Стамбуле, хотя путин еще не ответил, но, раз будет Трамп, очевидно, надо соглашаться. Хотя, рассуждает эксперт, Трампу будет тяжело, но он попытается добыть для Украины победу на этих переговорах, как добыл ее для Израиля, хоть в это и мало верится, но будем надеяться.

А тем временем, рассказывает он, в Государственной Думе российской федерации предложили усилить контроль за передвижными цирками. Как отмечает эксперт, это странно, потому что россия – древнее государство, которое существует целых 34 года, и все это время российские передвижные цирки передвигались по миру бесконтрольно. По его мнению, причина тут может быть только одна – активизация передвижного цирка Мединского, который, очевидно, снова собирается на гастроли в Стамбул.

«Это готовится, как сообщил Эрдоган. Он сообщал, что Трамп собирается встречаться с путиным в Стамбуле, точнее хочет вызвать путина в Стамбул. И Эрдоган тут же сообщил, что он готовит третий раунд переговоров между Украиной и россией. Не знаю, о чем будет проходить этот раунд, но передвижной цирк Мединского снова приедет в Стамбул, и за ним следовало бы действительно усилить контроль», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Тумсоев объяснил, что каждая информация появляется потому, что она кому-то нужна.

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