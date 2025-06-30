Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что смерть или ликвидация путина сильно поможет Украине в войне, а в россии приведет к смуте и борьбе за престол, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Многих людей интересует, сколько же проживет путин. Хочу напомнить, что не так давно верховный главнокомандующий президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих интервью, зарубежному медиа, находясь в одной из европейских стран, отметил, что путин старый и путин умрет. И это действительно так», - отмечает Александр Мусиенко.

Также эксперт напоминает, что было очень много публикаций в медиа и теорий о всевозможных диагнозах путина, ему приписывали и рак крови, и рак поджелудочной, хотя последнее больше относится к Кадырову, который, кстати, исчез из публичного пространства, видимо, болезнь его одолевает. По его мнению, в случае смерти Кадырова на Кавказе произойдут очень интересные события, которые могут взорвать всю россию и привести к падению путинского режима.

«Нравится это кому-то или нет, но наша стратегия в этой войне – пережить путина, пережить путинизм как явление в россии, пережить рашизм, который пришел на смену нацизму и фашизму, которые привели XX век к катастрофе. И европейцы, которые сейчас так выжидают, тоже хотят пережить путина, потому что не хотят повторения катастрофы масштаба Второй мировой войны», - утверждает Александр Мусиенко.

Тем не менее, констатирует он, путин все равно умрет, и тогда Украина воспользуется моментом смуты в россии, периодом борьбы за престолонаследие, чтобы сделать рывок – интегрироваться в ЕС, в НАТО и выстроить единое пространство безопасности. Что касается ликвидации путина, то это, отмечает эксперт, сложно, потому что у него много двойников и бункеров, и даже США с Израилем не удалось ликвидировать аятоллу Хаменеи, который является более легкой целью.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Ким Чен Ина может снова дать путину солдат для войны против Украины.

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