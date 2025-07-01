Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что даже в переговорном процессе США давят на Иран, и именно такой подход должен быть к россии, иначе встречи в Стамбуле ничего не дадут, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Вы знаете, на этом неделе будет обсуждение, какого же числа, наконец, провести третий раунд переговоров в Стамбуле. А мы еще не забыли, о чем мы там разговаривали в Стамбуле прошлый раз? Нужно будет снова встречаться с Мединским и снова вспоминать, о чем разговор», - констатирует Михаил Шейтельман.

Как вспоминает эксперт, недавно Мединский сказал, что они в россии ничего не делают на украинском языке, потому что считают украинцев россиянами. По его мнению, такое отношение вообще ставит под сомнение целесообразность этих переговоров, и это должны понять в США.

А тем временем, рассказывает эксперт, сенатор Линдси Грем, который обещает нам санкции против россии, заявил, что для возобновления переговоров Иран должен выполнить одно условие – признать существование Израиля. По его словам, вот это логично, потому что как с Ираном разговаривать иначе, но этот подход нужно применить также и к россии, а не бесцельно встречаться в Стамбуле.

«Давайте, может, россиянам тоже поставим хотя бы одно условие, как предлагает Грем, ближайший соратник Трампа, по поводу Ирана. Делегация Мединского должна прилететь в Стамбул и подписать бумагу, что она признает существование украинского народа и государства Украина для начала. Так чисто для начала. А иначе зачем мы с ними разговариваем, если они нас не признают? Израиль поэтому и не говорит с Ираном, потому что Иран не признает существование Израиля. Вот Израиль признает Иран, говорит, что вот это Иран, там персы живут. А вот Иран не признает Израиль», - заключает Михаил Шейтельман.

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