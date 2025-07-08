Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко заявил, что россия начала войну против Украины для того, чтобы распространить свое влияние и восстановить империю, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам политика, сейчас воюет наша история, культура, язык, церковь, все должны воевать, потому что за это мы, собственно, и воюем, это вопрос нашей свободы и независимости. Как он напоминает, путин и другие кремлевские чиновники во всех своих ключевых выступлениях заявляют, что здесь их историческая земля, русскоязычные, российская церковь и т.д.

«Кто не понимает этого, тот не понимает сущности этой войны. Это ведь не война за заводы в Донецкой области, это война даже не за территории. Это война за империю, за влияние на нас. Это война против нашего государства, против нашей свободы, против нашей нации. Нас вообще не считают отдельной нацией», - подчеркивает Николай Томенко.

Попутно он вспоминает, что недавно в мире спорта произошла очень показательная история. Украинского футболиста Забарного, сейчас играющего в Великобритании, рассказывает политик, хотят забрать в крутой французский клуб «ПСЖ», но он поставил условие – чтобы там не было россиян, а у них вратарь как раз из россии.

«И эти россияне: «Как? Мы ведь один народ». Вы нас убиваете, уничтожаете, запрещаете называться народом. И они полагают, что это позитив. То есть то, что мы не можем иметь свое государство, свою культуру, свой язык, свою церковь и молиться в церкви на украинском языке, это, они считают, добро для нас. Понимаете? И это беда. И, к сожалению, эту беду не поняли многие украинцы», - заключает Николай Томенко.

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