Руйновище віри, і розпач, і розпач!

Під попелом смутку похований шлях.

Л. Костенко.

В сложное время для страны и ее граждан все громче звучат голоса на утрату веры. Вера – это способность воспринимать истину, добро, справедливость.

Сложно заставить людей думать одинаково, видеть мир только сквозь телевизионный марафон «Зеленой власти».

Кто же нас кабалит? Кто ты злобный «гений-разрушитель». Никогда ещё не был человек так обезличен, как за эти шесть лет правления В. Зеленского. Страшно жить теперь, что прежде было в радость. Большое горе, когда молодое поколение не имеет юности, а старшее поколение не имеет достойной старости. А что наши «развратные счастливцы»: гетьманцевы, стефанчуки, ермаки, - они жнут и пожинают то, что посеял украинский народ. В стране нет ничего уже, что было, а то, что ещё есть – не будет ничего. Как страшно жить под бременем печали, ничто души не веселит. А те пять или шесть менеджеров В.Зеленского, когда их вспоминают, как будто для позора имен не называют.

Каждому воздастся по делам. Это напоминание о мере ответственности руководителей страны за каждый поступок, действие, совершенные им на вершине власти.

Жизнь между тем идёт своим чередом и наносит стране, украинскому народу смертельные удары. Дилемма Украины ―как ужиться с соседом агрессором, как добиться мира, избегая войны? От чего можно отказаться ради мира, а от чего страшно отказываться. Это вопрос, на который нет однозначного ответа. А отсутствие ответа будет означать, что наша страна и дальше будет терять на этой войне своих лучших людей.

На сегодняшний день на выжженной украинской земле нет ни материальных, ни духовных ресурсов для прокладывания новых путей. Можно ли нам помочь? Полагаю можно, но в условиях сложной экономики, распада социальных связей – помощь будет направляться только на «спасение отдельных людей, а не на поддержание существования государства», а это уже «не помощь, а милостыня».

Украинский народ надеется на плоды трудов Дональда Фредеріковича Трампа, по милости Божьей, благословенно будь его имя на многие лета. Господь не оставь украинский народ в беде.

Учітесь, читайте

І чужому навчайтесь,

й свого не цурайтесь

Т.Шевченко

Журналист Павел Ильюша