Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что Трамп прошел тот же процесс, что Европа: полгода пытался договориться с путиным, а теперь прозрел и будет давить, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как подчеркивает эксперт, Трамп наконец-то прозрел и заявил, что путин постоянно говорит кучу ерунды, это важный момент. Да, отмечает он, многие упрекают, ведь западные лидеры давно это поняли, но ведь не в первый день войны, они еще полгода звонили путину и пытались с ним договориться, вот этот же процесс и прошел Трамп.

«Вот это дошло до Трампа. И я это говорю не в упрек Трампу, заметьте. А почему? У него много других дел. У него Америка, китайцы, геополитика, Гренландию надо отжимать, много чего. Он не думает каждую секунду о путине, как мы с вами, если честно. И вот он наконец-то понял, что за всем этими формулировками кроется полная чушь», - объясняет Михаил Шейтельман.

По мнению эксперта, Трамп, наверное, посидел и повспоминал, что путин ему все время говорил во время этих созвонов: предложил играть в хоккей, обмениваться фильмами, хвалил Меланию, рассказывал, как ее уважает, и так далее. И в этот момент, констатирует он, Трамп понял, что за полгода разговоров они не продвинулись в мирном процессе.

«Это прозрение – очень важная вещь. Когда меня спрашивали, что я жду от встречи путина с Трампом, это было сразу после избрания Трампа, но до еще инаугурации, я говорил, что встречи не будет до лета. Как видим, уже второй месяц лета, встречи нет. И что на все, что будет предлагать Трамп, путин будет говорить «да», но на самом деле будет врать и водить за нос. И весь вопрос в том, когда Трамп это увидит и поймет. А когда он поймет, что его просто водят за нос, тогда он путину устроит. И вот этот день настал», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что заставило Трампа передумать и возобновить поставки оружия Украине.

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