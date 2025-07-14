Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что россияне, похоже, все же напугались анонсированного заявления Трампа, но не факт, что оно будет в понедельник и будет плохим для рф, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«путин кричит: «Нам не страшен серый волк! Нам не страшен серый волк!». И продолжает обстреливать Украину, несмотря на то, что в понедельник Трамп собирается что-то плохое сделать с россией. Надеюсь, плохое. Хотя надо справедливо заметить, что он не сказал, в какой именно понедельник, и не сказал, что оно будет плохим. Но мы же надеемся на лучшее», - отмечает Михаил Шейтельман.

Похоже, рассуждает эксперт, до россиян наконец-то дошло, что этот жанр «нам не страшен серый волк» пора менять, что надо как-то поубавить свой пыл, и они прекратили массированные обстрелы украинских городов шахедами. И это, подчеркивает он, случилось впервые с 8 мая, когда путин огласил перемирие, так что в Украину вернулись тихие ночи.

«Хотя есть и другая версия, что это потому, что в Киев приезжает Кэллог, и поэтому нет обстрелов. Кэллог закрыл небо над Украиной. Кэллог приехал к нам, кстати, на целую неделю, так что, возможно, целую неделю для жителей Киева будет тише, хотя я на 100% не уверен», рассуждает Михаил Шейтельман.

С другой стороны, отмечает эксперт, с этими ночами без шахедов не совсем все так гладко, это мы поспешили заявить, что россияне не обстреливают Украину, потому что это касается только тыла, но не прифронтовых территорий. Так что, констатирует он, российские дроны все равно летали по Украине, просто не по всей, и они так само били по гражданским, но в этот раз это касалось только прифронтовых территорий, так что обстрелы продолжаются.

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