Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что Кэллог, очевидно, приехал контролировать изменения в правительстве Украины, потому что для сотрудничества США нужны лояльные люди, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Кит Кэллог будет гостевать в Украине целую неделю, и это не просто так. По словам Зеленского, рассказывает он, они уже обсудили путь к миру, усиление ПВО для Украины, санкции против рф, совместное производство и закупку оружия вместе с Европой, но тут ничего нового, это все они обсуждали и на конференции в Риме.

«Я считаю, что Кэллог приехал формировать правительство Украины. Верховная Рада отправит в отставку правительство и попытается назначить нового премьер-министра. Была встреча Зеленского с вице-премьером Юлией Свириденко. И Зеленский нам сообщил: «Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представление программы действия нового правительства в ближайшее время», - комментирует Михаил Шейтельман.

По словам эксперта, Юлия Свириденко, очевидно, пришлась по душе администрации Трампа, ведь именно она подписала договор о полезных ископаемых с Бессентом. Кроме того, напоминает он, Трамп решил лично возглавить Инвестиционный фонд восстановления Украины, очевидно, что работать американцы хотят именно со Свириденко, поэтому Кэллог приехал контролировать процесс смены правительства. Также, подчеркивает эксперт, мы уже убедились, что без американской помощи воевать не получится, поэтому придется идти на уступки, если мы хотим продуктивное сотрудничество с США, инвестиции и совместное производство.

«Наша главная задача – победить в этой войне. Кто в это время будет в правительстве? Пусть они будут подобраны под Трампа – это будет нормальный компромисс. Пока так, потом разберемся, Трамп не навсегда», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что Келлог закрыл небо над Украиной.

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