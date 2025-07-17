Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что пример Ирана действительно показателен для россии, ведь Трамп дал аятолле Хаменеи 60 дней, и на 61-ый полетели американские бомбы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, Линдси Грэм, поняв, что голосовать за его законопроект о пошлинах в размере 500% для стран, которые ведут торговлю с россией, в Сенате никто не будет по крайней мере сейчас, он решил стать говорящей головой Америки и выдал просто фразу дня, еще и очень креативную. Сенатор, рассказывает он, посоветовал тем, кто гадают, что будет с россией на 51-ый день после окончания дедлайна Трампа, позвонить аятолле Хаменеи в Иран.

«Во-первых, он красавец, молодец. Действительно, звоните аятолле, товарищи россияне, если хотите узнать, что будет на 51-й день и куда полетят бомбы. С аятоллой получилось именно так. Ему давали 60 дней, а на 61-ый прилетели американские бомбы», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Также, отмечает эксперт, все думали, когда же Трамп введет обещанные санкции против россии, это произойдет на 50-ый или 51-ый день. В пользу 51-ого дня, констатирует он, была песня Шафутинского, но теперь еще и заявление сенатора Линдси Грэма, ведь он подтвердил, что с россией что-то произойдет именно на 51-ый день, а это как раз 3 сентября.

«Мало того, именно 3 сентября заканчивается визит путина к товарищу Си в Китай. Это же тожетакое интересное совпадение, что путин едет к Си и у него визит заканчивается 3 сентября. То есть путин и Си должны вместе решить закончить войну, потому что санкции будут и против россии, и против Китая 3 сентября», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, как реагирует кремль на новую политику Трампа: удар по Европе и переговоры.

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