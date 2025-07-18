Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко объяснил, что украинцы зря надеются на Трампа, потому что все его заявления и решения играют в пользу россии, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Последние заявления Трампа и намеки на то, что у его жены есть проукраинская позиция. Мы – нация эмоциональная и иррациональная, верим, очень легко покупаемся на такие намеки и полунамеки. Вот наконец Трамп переродился, он стал проукраинским. Сейчас будут Patriot в большом количестве, они защитят и Харьков, и Чернигов, и Черновцы, и Винницу, будет оружие, которое достигнет не то, что москвы и Петербурга, а Дальнего Востока. И жизнь у нас наладится», – отмечает Николай Томенко.

Однако, констатирует он, получилось все не так, ведь даже неизвестно, кто будет оплачивать оружие Украине, каким будет механизм оплаты, ведь европейцы тоже прагматичны, и неизвестно, когда это все будет поставлено, это может занять даже месяцы. Относительно ударов по москве, продолжает политик, тоже Трампа не так поняли, он говорил, что как раз нельзя бить по российской столице, а по украинской, оказывается, можно.

И самая печальная история, утверждает он, - это 50 дней, которые Трамп, по сути, просто позволил россии еще воевать против Украины. По мнению политика, здесь нет никаких рациональных аргументов, зачем Трамп дал еще россии время, как не для того, чтобы она закончила свое летнее наступление, захватила Донбасс и вышла на Днепропетровщину.

«Это же цинизм. О какой украинской позиции идет речь? Поэтому давайте миф и геополитическую иллюзию о перерождении Трампа оставим где-то в стороне и будем формировать нашу политику с реальными союзниками, не меняющими свою точку зрения с утра до вечера. Будем надеяться, что ситуация будет меняться, может, она и изменилась, но не так, чтобы уже сочинять песни о жене Трампа и о его проукраинской позиции», - заключает Николай Томенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что россия дестабилизирует все страны, выходящие из-под ее влияния.

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