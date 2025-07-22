Об этом он рассказал в своем блоге.

«россияне раззадорились и собираются ударить «Орешником» по Баку. В россии призвали готовиться к войне с Азербайджаном. Провоенные telegram-каналы отреагировали на совет Алиева украинцам никогда не соглашаться на оккупацию и пишут: «Баку идет по стопам Украины. Конфликт с Азербайджаном неизбежен в той или иной форме. Пора уже пересмотреть отношения с Азербайджаном». И главный призыв – ударить «Орешником» по Баку», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Тем не менее, подчеркивает эксперт, «Орешника» у россиян все же нет, а вот Баку у азербайджанцев есть, и им надо знать, что россия – враг. Поэтому, констатирует он, Азербайджан, конечно, должен готовиться к противостоянию с россией, готовиться с Турцией, своим союзником, да и с Украиной, потому что это наше общее дело – закатать россию в асфальт.

Песков при этом, рассказывает эксперт, пытается всех успокоить, говорит, что в отношениях россии и Азербайджана есть прочная основа, но иногда случаются в этих отношениях краткие сложные периоды, и вот сейчас один из таких периодов. Также, добавляет он, Песков отметил, что им очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русский народ.

«Вот тут стоп, с этого места подробнее. А за что нужно уважать в Азербайджане русский народ? За призыв ударить «Орешником» по Баку? Или, может, в Азербайджане должны уважать русский народ за участие россии в оккупации Карабаха в течение более чем 30 лет, за поставки туда танков и снарядов? За что ещё? Перечислите, пожалуйста. Азербайджанцы видят, что творит русский народ. Видят, как российский народ приветствует обстрелы Киева и других городов. Уважение надо заслужить, товарищ Песков, но российский народ ничего хорошего не сделал за последние 34 года. Где достойные поступки российского народа? Поубивал кучу соседей и своих граждан, конечно, пересажал в тюрьму», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что украинским беспилотникам пора навестить завод по производству шахедов в Елабуге.

Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил, почему Европа не готова к большой военной помощи Украине.