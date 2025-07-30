Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что раньше союзниками россии в войнах были армия и флот, но сегодня от них мало что осталось, поэтому союзники – чучхе и исламский фундаментализм, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам министр иностранных дел рф Лаврова, отмечает эксперт, впервые за всю историю россия воюет совершенно одна, во время Первой мировой войны и Второй у них были союзники, а сейчас – нет.

«Раньше хотя бы какой-то Александр II говорил: «У россии два союзника – армия и флот». И Лавров признал, что этих двух точно нет. Флот уже на дне Черного моря, а те остатки флота, которые не на дне, пришлось спрятать даже в День военно-морского флота российской федерации. А армия догнивает под Суммами, где наши добивают окруженные части. Конечно, не все так легко, не везде так хорошо, не на всех фронтах у нас, но там-то точно мы эту армию добиваем. Вот Лавров и признает: «У россии впервые нет союзников». То есть россия одна против всего мира», - комментирует Михаил Шейтельман.

Тем временем, рассказывает эксперт, у Пескова спросили, какую роль россия отводит Северной Корее и Иран. В ответ, продолжает он, пресс-секретарь путина заявил, что это страны, с которыми москва разделяет видение основ мироустройства, то есть, видимо, речь идет об идеях чучхе и исламского фундаментализма.

«москва разделяет видение основ мироустройства с Северной Кореей и Ираном, а мироустройство Северной Кореи – это идеи чучхе и превосходство семьи Кима, а Иран – это исламская республика, где царят идеи исламского фундаментализма. россия наполовину предана идеям чучхе, наполовину – исламского фундаментализма. У россии два союзника, как бы намекает Песков, – исламский фундаментализм и чучхе», - заключает Михаил Шейтельман.

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