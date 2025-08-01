Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что тариф в размере 25% для Индии – это первый шаг Трампа на пути к тому, чтобы лишить россию союзников и передать это нелепое государство Китаю, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Трамп уже анонсировал пошлины против Индии в размере 25%, и это может быть спойлер к его будущим действиям. То есть, констатирует он, не стоит ожидать пошлины в размере 100% для стран, которые покупают российскую нефть, пусть это будет 25% против Индии, но это пока, мол, другим союзникам рф стоит задуматься.

«Но министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что по итогам переговоров с китайцами они отвергли требование США по отказу от российской нефти. То есть они отказались перестать покупать российскую нефть, это нам сообщил Скотт Бессен результат тех переговоров, о которых мы даже не знали и не слышали. Китайцы сказали, что будут защищать свой энергетический суверенитет и продолжат закупки российской нефти, несмотря на угрозы введения высоких пошлин. Да, так и будет. Я тоже думаю, что Китай не откажется от закупки российской нефти», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Тем не менее, констатирует он, если от российской нефти откажется только Индия, то это уже хорошо, нам будет на треть меньше воевать. Ведь, отмечает эксперт, Индия и ЕС покрывают треть, если не больше, всех военных расходов рф покупками нефти, а остальное покрывают Китай, Турция и Бразилия.

«Во-вторых, мы можем ближе подойти к тому, что состоится встреча Трампа с Си и они договорятся о том, что все-таки, да, россию придется отдать китайцам. Это и будет решением этой войны – россию отдадут китайцам, обременив ее, естественно, всеми долгами, репарациями. Китаю выгодно, чтобы россия должна была деньги, чтобы она была более управляема. Послушная россия будущего будет в руках китайцев, не европейцев, конечно же. Нам такое надо, пусть за ними кто-то присматривает. За варварами нужен присмотр, и китайский присмотр лучше, чем никакого», - заключается Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что россия не начнет нормальные мирные переговоры, пока не захватит полностью Донецкую и Луганскую области.

Также Politeka писала о том, что Ермолаев оценил, закончится ли российско-украинская война новым разговором о мировой безопасности.