Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, россияне как-то расхвастались, что якобы захватили Часов Яр, хотя в последнее время о нем никто ничего особо нового не говорил, только о Покровске и о Сумской области. Украинское военное командование, констатирует он, конечно, заявило, что обстановка в Часовом Яре никак не поменялась, россияне просто снова врут для того, чтобы это расходилось и требовались опровержения.

«А я думаю, что не просто так врут. Я думаю, что есть смысл в их вранье. Как вы помните, первый раз Часов Яр штурмовал Пригожин. Так что не с июня 2024 года, а с июня 2023 года идет битва за Часом Яр. 2 года и 1 месяц. 2 года и 1 месяц вооруженные силы рф воюют за Часов Яр. Итак, в Часовом Яру ничего не поменялось абсолютно, но почему россияне врали именно 31 июля? Я вижу две причины», – отмечает Михаил Шейтельман.

Как напоминает эксперт, когда в советские времена люди покупали какую-то бытовую технику, всегда первым делом проверяли дату изготовления, и если это были последние числа любого месяца, то не брали, потому что производства не успевали выполнить план и под конец уже делали все как-нибудь, соответственно, техника ломалась. Очевидно, констатирует он, какому-то российскому подразделению дали приказ взять Часов Яр до 31 июля, вот они и отчитались. Вторая причина, отмечает эксперт, может быть в том, что путин решился на какое-то перемирие и просто на словах двигает линию фронта.

«Это была бы такая прямо иезуитская логика, но верная, чтобы мы потом доказывали, что они не взяли Часов Яр, ведь они же заявили. Соответственно, уже в момент, когда мы подписываем там с ними и с Трампом, что-то, они заявят, что Часом Яр под контролем российских войск», – объясняет Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что украинская ПВО возобладала над ВВС российской федерации.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман оценил, уговорит ли Трамп союзников рф отказаться от российской нефти.