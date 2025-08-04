Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что мир еще никогда не был так близок к ядерной войне, но вот катастрофой это может обернуться не для всех, а конкретно для россии, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, некоторые люди думают, что в последнее время новостей особо нет, соответственно, и комментировать нечего. Тем не менее, подчеркивает он, уже можно заявить, что США выдвинули к берегам россии ядерные подводные лодки, мир еще никогда не был так близко к ядерной катастрофе, но кому-то кажется, что новостей особо нет.

«И это было, конечно же, не возмущение, это была ирония, сарказм. Ирония в том, что типа нас уже ничем не удивить. Что у вас там? Ядерная война. Заносите. Что там у вас? Ядерные подводные лодки. Сколько? Две. Да тьфу на вас», – подчеркивает Михаил Шейтельман.

Заявления Медведева, утверждает он, действительно могут привести к глобальной катастрофе, ведь и битва при станции Лозовая тоже начиналась с нелепого разговора в станционном буфете, то есть личные амбиции и ссоры тоже играют свою роль. Только вот, отмечает эксперт, дело не совсем в Медведеве, он – только вершина айсберга и символ, а вот общее напряжение и попытка россии захватить мир не могла не привести к этой всемирной катастрофе.

«Будет ли здесь глобальная мировая катастрофа? Я не уверен. Может быть, это будет катастрофой только для россии. А может быть, глобальной. А может быть, будет уничтожена только российская часть, какой-то российский военный и индустриальный потенциал. Мы не знаем, чем это закончится. До этого места мы с вами дойдем. Но шутить я бы с этим не стал», – заключает Михаил Шейтельман.

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