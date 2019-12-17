В Кропивницком заключенные устроили бунт в СИЗО и буквально захватили корпус, отобрав ключи от камер у сотрудников учреждения



Как сообщает Politeka, об этом сообщил глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький в Facebook.

По его словам, из изолятора пытались вывезти «смотрящих» за СИЗО в изолятор временного содержания Национальной полиции.

«Когда пытались вывезти третьего – главного "смотрящего" - сотрудники следственного изолятора не очень способствовали вывозу, дали ему возможность свободно передвигаться, собрать вещи, попрощаться со всеми, что последний использовал для того, чтобы не подчиняться требованиям администрации СИЗО, и полиции, а призвал других заключенных к неповиновению и... сопротивлению», - отметил он.

Старенький уточнил, что когда заключенный направлялся к камере за якобы вещами, то зашел к женщине-психологу, с которой у него были не очень хорошие отношения, и несколько раз ударил ее. После этого поднялся бунт.

«Начали выходить из камер заключенные, забрали у сотрудников ключи от камер, сотрудники все из корпуса бежали в административное здание, в корпусе не осталось ни одного сотрудника... На вечернее время их всех распустили домой... Мне не понятно, почему сигнала тревоги и сбора групп быстрого реагирования не было», - подчеркнул он.

При этом, утверждает Старенький, по состоянию на утро, 17 декабря, ситуация оставалась неконтролируемой. Более того, каких либо мер по усилению охраны не принимается.

Позже представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой, после визита в СИЗО, рассказал, что ситуация все таки была взята под контроль.

«Пока никаких мер неповиновения администрации нет. Я общался с заключенными лицами. Узнал, что у них нет жалоб на администрацию относительно порядка содержания и питания. Волновало заключенных то, что происходил вывоз лиц и они не возвращались в следственный изолятор. В настоящее время известно, что нарушено уголовное производство, и указанные лица доставлялись для проведения следственных действий до изоляторов временного содержания Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области», - сказал он.

А по факту избиения психолога, утверждает омбудсмен, было открыто досудебное расследование.

Напомним, раскрыта настоящая причина восстания в колонии Одессы, о которой все молчали.

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