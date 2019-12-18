Мощное землетрясение силой 5,2 балла всколыхнуло Китай в среду, 18 декабря

Пять человек получили ранения по состоянию на 10 часов утра в среду, 18 декабря, сообщает Хinhua net. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Землетрясение на глубине 14 км произошло в уезде Цзычжун в городе Нэйцзян, провинция Сычуань на юго-западе Китая, в 8:14 утра. Команды медицинского персонала и пожарных были направлены для проведения спасательных работ. Все пострадавшие были отправлены в больницу.

План реагирования на чрезвычайные ситуации был активирован железнодорожным департаментом, включая ограничение скорости и капитальный ремонт операционной системы, что привело к задержке некоторых поездов.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение накрыло густонаселенный регион страны, что привело к плачевным последствиям. Разрушительное природное явление было зафиксировано на юго-западе Китая. Мощное землетрясение с магнитудой 6,0 произошло около 22:55 по местному времени, на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу.

В результате землетрясения погибли 12 человек, свыше 130 получили ранения и были госпитализированы.

Также мы писали, что мощное землетрясение накрыло густонаселенный регион страны, что привело к плачевным последствиям. Сообщается, что разрушительное природное явление было зафиксировано на юго-западе Китая.

Thanks to Sichuan's #earthquake forecast network, local residents in Neijiang received the alert a second ahead a M5.2 earthquake that hit Zizhong County in the city on Wednesday morning. pic.twitter.com/6tBH9SSmyF — China News 中国新闻网 (@Echinanews) December 18, 2019

Мощное землетрясение с магнитудой 6,0 произошло вечером, 17 июня, около 22:55 по местному времени, на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу.

В результате землетрясения погибли 12 человек, свыше 130 получили ранения и были госпитализированы. Геологическая служба США утверждает, что эпицентр природного явления находился в 19 км к юго-востоку от уезда Чаннин (Сычуань). Очаг залегал на глубине 10 км.

Стоит отметить, что провинция Сычуань является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Поднебесной, где землетрясения происходят регулярно. В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8.0.

Video: CCTV footage captures students taking cover as M5.2 earthquake hits Zizhong County, SW China's Sichuan Province pic.twitter.com/8cJiuOgJWU — CGTN (@CGTNOfficial) December 18, 2019

Напомним, украинцев предупреждают о мощном землетрясении, такое бывает раз в 100 лет.

Как сообщала Politeka, тайфун в Китае начал убивать, скорые развозят тела и раненых, «страна парализована».

Также Politeka писала, что разрушительный шторм атаковал Таиланд, «такого не было 40 лет», кадры катастрофы.