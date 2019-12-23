Во время пожара в Старобельском областном психоневрологическом интернате погибли четыре человека, еще трое доставлены в больницу

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области.

В воскресенье, 22 декабря, 21:09 в Старобельский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что горит один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.

Пожарные оперативно выехали на место.

В результате пожара погибли 4 подопечных интерната, 3 – получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу Старобельска.

Возгорание произошло в одной из палат первого корпуса интерната. Подопечных эвакуировали. Пожар ликвидировали через 45 минут после сообщения о возгорании, в 22:55.

На месте работала полиция. Событием внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "Служебная халатность".

Напомним, в пятницу вечером в Киеве загорелась многоэтажка, вследствие чего погибли двое людей.

Появились подробности смертельного пожара в жилом многоэтажном доме в Киеве, который произошел 20 декабря на Виноградаре. Загорелась квартира с людьми на 9 этаже, в результате чего погибли два человека. Из дома спасатели смогли эвакуировать 15 человек из соседних квартир, которым угрожала опасность.

Также стало известно, что во время пожара были эвакуированы трое детей. Четыре человека были доставлены в больницу.

Всего к тушению пожара были привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 27 человек личного состава.

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