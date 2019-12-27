Трагедия разыгралась в семье популярной актрисы телесериала

Как этом сообщает BBC, в Лондоне в канун Рождества около 20 часов вечера был застрелен брат звезды телесериала «Настоящие домохозяйки» 36-летний Фламур Бекири.

Соседи сообщают, что сначала они услышали от 8 до 10 выстрелов, а затем истошный крик о помощи супруги жертвы. По их словам, с ним расправились прямо у неё на глазах, пока она держала на руках маленького сына.

"Он лежал перед дверью в луже крови. Тогда он еще был жив. Мы надеялись, что он выживет. Вы и представить себе не можете, как отчаянно кричала его жена", - сообщили соседи.

В тоже время в полиции отметили, что расследование находится на самых ранних стадиях.

«Мы все еще пытаемся выяснить, что могло привести к такой ужасной смерти в канун Рождества на глазах у семьи", - заявляют в полиции.

Отмечатеся, что Фламур Бекири — брат звезды британской версии телесериала "Настоящие домохозяйки" Мисси Бекири. Родственники опустошены трагической гибелью мужчины.

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17 ноября, в городе Рикмансуорт, графство Хартфордшир погибла британская актриса Джейн Хейуорд.

На момент смерти женщине было 69 лет. Об этом сообщает «The Mirror».

Женщина скончалась в результате ДТП – она угодила под колеса рейсового автобуса, к сожалению, медики констатировали смерть актрисы практически сразу после аварии, несмотря на попытки ей помочь – артистка умерла от многочисленных тяжелых травм:

«Патологоанатомическое вскрытие показало, что актриса скончалась от полученных травм на месте ДТП».

Напомним, найдено тело известного боксера.

Как писала Politeka, остановилось сердце легенды французского кино.

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