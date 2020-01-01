Не все умеют отдыхать нормально

Рано утром, 1 января, в Киеве произошла драка со стрельбой из оружия

Инцидент случился примерно в 4.30 утра на улице Большой Васильковской, вблизи станции метро "Лыбедская".

Соответсвующее видео обнародовал на своей странице в Фейсбуке "Киев Оперативный", пишет Politeka (Чтобы просмотреть видео, доскролльте сраницу до конца).

"К сожалению, не все умеют отдыхать нормально", - говорит автор.

По предварительной информации, в результате массовой потасовки пострадало 6 человек.

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Днем, 20 ноября произошел дорожный конфликт в Киеве - дорогу не поделили велосипедист и водитель Skoda. Полицию вызывать не стали - разобрались по взрослому.

На видео видно, что инициатором драки стал водитель Skoda.

Он первый бросается на велосипедиста, а тот на последних секундах записи пытается избежать нападения.

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По словам очевидцев, в происшествии участвовали около 40 человек славянской и восточной внешности.

Драка началась через дорогу от ТРЦ «New way». Посетители лотереи «Космолот» разошлись во мнениях, а после этого решили разобраться с применением ножей.

У кого-то из участников был пистолет — на асфальте остались неиспользованные патроны от травматического оружия.

В драке кто-то умудрился разбить лобовое стекло в автомобиле, который был припаркован рядом. Стекло было разбито столбиком для парковки.

На асфальте осталась дорожка крови, ведущая к игорному заведению.

На жаль, не всі вміють відпочивати нормально: о 04:30 сталася масштабна бійка із стріляниною сталася цієї ночі неподалік із станцією метро Либідська - на Великій Васильківській. За нашою інформацією, внаслідок цього інциденту 6 потерпілих. Причини та детальна інформація про подію встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 1. Januar 2020

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