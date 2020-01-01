Рано утром, 1 января, в Киеве произошла драка со стрельбой из оружия
Инцидент случился примерно в 4.30 утра на улице Большой Васильковской, вблизи станции метро "Лыбедская".
Соответсвующее видео обнародовал на своей странице в Фейсбуке "Киев Оперативный", пишет Politeka (Чтобы просмотреть видео, доскролльте сраницу до конца).
"К сожалению, не все умеют отдыхать нормально", - говорит автор.
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По предварительной информации, в результате массовой потасовки пострадало 6 человек.
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На видео видно, что инициатором драки стал водитель Skoda.
Он первый бросается на велосипедиста, а тот на последних секундах записи пытается избежать нападения.
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По словам очевидцев, в происшествии участвовали около 40 человек славянской и восточной внешности.
Драка началась через дорогу от ТРЦ «New way». Посетители лотереи «Космолот» разошлись во мнениях, а после этого решили разобраться с применением ножей.
У кого-то из участников был пистолет — на асфальте остались неиспользованные патроны от травматического оружия.
В драке кто-то умудрился разбить лобовое стекло в автомобиле, который был припаркован рядом. Стекло было разбито столбиком для парковки.
На асфальте осталась дорожка крови, ведущая к игорному заведению.
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