В пожаре погибли 4 человека, десятки оказались в больнице

В Польше произошел мощный пожар, из-за которого погибли четверо людей

6 января ночью началось возгорание в одном из польских хосписов в городе Хойнице Поморского воеводства на севере страны. В это время внутри здания было 26 человек, сообщают местные СМИ.

"Четыре человека погибли, 22 попали в больницы", – сказал в комментарии СМИ пресс-секретарь пожарной охраны в Гданьске Мариан Хинца.

Из-за сильного огня также пострадали двое полицейских и два человека из персонала медико-социального учреждения. В полиции предварительной причиной назвали неосторожное курение.

Пожар был полностью устранен до середины дня 6 января.

Мэр города Хойница Арсениус Финстер объявил траур по погибшим в пожаре в хосписе до 9 января.

Напомним, что в Киеве возле метро произошел пожар. "На метро Васильковской горел МАФ с сигаретами. К счастью, никто не пострадал..

Причины возникновения пожара устанавливаются",- говорится в сообщении.

Напомним также, что сильный пожар полностью уничтожил здание, в котором жили редкостные обезьяны. Отмечается, что трагедия произошла в Крефельдському немецком зоопарке, который расположен в земли Северный Рейн-Вестфалия.

В частности, на територии известного зоопарка полностью сгорел "Дом обезьян", в котором обитали редкие виды.

В этом помещении, площадь которого составляла более двух тысяч квадратных метров, проживали шимпанзе, игрунки и редкие калимантанские орангутани.

По информации местных СМИ, пожар мог возникнуть на территории зоопарка из-за фейерверков. Но правоохранители пока не подтвердили эту версию.

Как известно, "Дом обезьян" на территории зоопарка был создан еще в далеком 1975 году. Это помещение воспроизвело тропический климат для обитателей тропических лесов - летучих мышей, птиц, а также приматов.

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