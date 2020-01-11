Автобус с сотрудниками Никопольского завода ферросплавов, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, угодил в страшное ДТП

Об этом информирует пресс-служба областной Национальной полиции, передает Politeka.net.

Сообщается, что авария произошла еще 8 января в Днепропетровской области, но сообщили о ней лишь сейчас.

В пассажирский автобус, который вез сотрудников Никопольского завода ферросплавов на работу, на скорости влетел легковой автомобиль.

В пресс-службе подчеркнули, что сначала в Никополе на улице Электрометалургов у газостанции столкнулись два легковых автомобиля. «Daewoo Nexia» пытался выполнить обгон и столкнулся с «Chevrolet Aveo», а последний влетел в рабочий автобус.

Больше всего досталось легковушки «Daewoo»: пассажир (39-летний работник завода ферросплавов) погиб, а водитель отправлен в больницу. Водителю «Chevrolet» также потребовалась помощь врачей. Автомобили пришлось разрезать специальным инструментом, чтобы достать пострадавших.

Помимо этого, в результате ДТП пострадали и пассажиры автобуса, следовавшего на территорию завода. На момент столкновения в салоне находилось более 30 человек, а медицинская помощь понадобилась десятерым.

Ранее мы сообщали о трагедии с новой "Зайцевой", которая всколыхнула родину Зеленского. Известно, что фатальное ДТП произошло 8 января в Кривом Роге.

Автомобиль Audi на полной скорости влетел в толпу пешеходов. Две женщины погибли на месте. После жуткого ДТП водитель скрылся в неизвестном направлении.

По информации силовиков, страшная авария, которая унесла жизнь двух женщин, случилась на улице Каткова в Ингулецком районе города около 19:45.

Позже автомобиль, причастный к аварии, нашли брошенным в 150 м от места происшествия. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, Зайцевой в колонии устроили настоящий «рай», фото попали в сеть.

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