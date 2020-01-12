Известную актрису сбили в ее день рождения

Автомобиль сбил актрису Ренату Литвинову в центре Москвы

Российская актриса Рината Литвинова в свой 53-й день рождения прогуливалась по центру Москвы, когда ее сбила машина. Фатальный момент случился, когда она проходила ресторан Макдональдс. Там и произошел наезд. Предварительно, за рулём авто сидела девушка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Во время наезда актриса получила травмы. СМИ сообщают, что у Литвиновой пострадали две конечности: рука и нога.

На место ДТП съехались скорые и полиция. В данный момент врачи оказывают актрисе первую экстренную помощь.

Отметим, что Рената Муратовна Литвинова — советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. На ее счету более тридцати кинокартин. Также она с 2005 по 2011 год сняла несколько музыкальных клипов для певицы Земфиры. Является рекламным лицом многих брендов.

12 января ей исполнилось 53 года.

Напомним, что ранее российская актриса Рената Литвинова опубликовала новое фото в Instagram без макияжа. В 52 года актрисе удалось сохранить молодость, у нее идеальная кожа. Литвинову сфотографировала Ульяна Добровская.

Некоторые пользователи раскритиковали артистку, но большинство отметили, что в 52 года у нее нет морщин. Кое-кто сравнил звезду с ее близкой подругой — певицей Земфирой.

В комментариях пользователи сети написали следующее:

«Вы так похожи с Земфирой», «Мифическая героиня, лицо без возрастных примет («Фауст» Гете)», «Прекрасна ✨», «Вполне красива и без косметики», «О Боже… какая земная и небесная одновременно», «Как можно быть такой красивой ?», «чистое и светлое лицо ?», «Какой овал..девочка ! Круто браво))», — пишут восторженные поклонники в комментариях.

Ранее сообщалось, что некоторые пользователи сети и СМИ пытаются найти на лице Ренаты следы хирургического вмешательства. Однако, в одном из своих интервью Литвинова снова прояснила: она никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Также не делала она инъекции ботокса или филлеров.

Напомним, Земфира открыла всю правду о любви с Литвиновой.

Как сообщала Politeka, дочь Ренаты Литвиновой поразила поклонников пикантным фото.

Также Politeka писала, что юная дочь Литвиновой поразила своей красотой.