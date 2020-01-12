На Филиппинах началась экстренная эвакуация
12 января власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр. Фото и видео с комментариями опуликовали пользователи сети Твиттер, пишет Рoliteka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Местные телеканалы объявили эвакуацию в трех городах – Сан-Николасе, Балете и Талисае.
Пользователи сети просят молиться за филиппинцев, пострадавших из-за извержения вулкана Тааль.
Каменских без одежды показала себя всю и нарвалась на критику: «Настя, где грудь?»
Беда настигла скандальную Волочкову на море, новое видео поражает: "Страшно смотреть"
Экс-солистка "Серебро" изогнулась в крохотном бикини: "Кто сзади?"
"Черный ящик" раскрыл тайну катастрофы в Иране: видео, которое объясняет все
«В настоящее время вулкан Тааль на Филиппинах извергается. Надеемся и молимся, чтобы причиненный ущерб был минимальным, и чтобы все оставались в безопасности», – пишут в сети очевидцы.
Отметим, что через несколько часов после начала извержения, внезапно началась молния и землетрясение.
В сети показали момент молниеносного удара по вулкану Тааль во время извержения в Талисае.
«Тагайтай сейчас покрыт пеплом, который быстро распространяется на близлежащие города и провинции, на Манилу. Кто бы ни жил на Филиппинах, пожалуйста, оставайтесь в безопасности, не выходите лишний раз, и носите маску, если вам действительно нужно выйти», – пишут местные СМИ.
Отметим, что вулкан Тааль находится недалеко от столицы Филиппин, Манилы, и весь пепел несет туда.
Напомним, что недавно только стало известно о новых жертвах разрушительного тайфуна Урсула на Филиппинах. Сообщается, что жертвами смертоносного тайфуна Урсула, который обрушился на Филиппины, стал 41 человек.
Спасатели также сообщают, что из-за стихии 28 человек получили ранения, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
В национальном совете по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий утверждают, что большинство жертв разрушительного тайфуна Урсула утонули, в то время как другие пострадали от поваленных деревьев, попали в ДТП или погибли от остановки сердца.
Напомним, самый жаркий российский курорт засыпало снегом, такого не было десятки лет
А еще Politeka писала, что свирепая осенняя стихия начала убивать
Также Politeka сообщала, что стихия атаковала страну, много погибших