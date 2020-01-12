На Филиппинах началась экстренная эвакуация

12 января власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр. Фото и видео с комментариями опуликовали пользователи сети Твиттер, пишет Рoliteka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Местные телеканалы объявили эвакуацию в трех городах – Сан-Николасе, Балете и Талисае.

Пользователи сети просят молиться за филиппинцев, пострадавших из-за извержения вулкана Тааль.

«В настоящее время вулкан Тааль на Филиппинах извергается. Надеемся и молимся, чтобы причиненный ущерб был минимальным, и чтобы все оставались в безопасности», – пишут в сети очевидцы.

Отметим, что через несколько часов после начала извержения, внезапно началась молния и землетрясение.

В сети показали момент молниеносного удара по вулкану Тааль во время извержения в Талисае.

«Тагайтай сейчас покрыт пеплом, который быстро распространяется на близлежащие города и провинции, на Манилу. Кто бы ни жил на Филиппинах, пожалуйста, оставайтесь в безопасности, не выходите лишний раз, и носите маску, если вам действительно нужно выйти», – пишут местные СМИ.

Отметим, что вулкан Тааль находится недалеко от столицы Филиппин, Манилы, и весь пепел несет туда.

Taal Volcano in the Philippines is currently erupting at this very moment. Hoping and praying that any damage caused is minimal and that everyone remains safe. pic.twitter.com/5VIjHd8isJ — Lorryzel (@LOLyzel) January 12, 2020

Напомним, что недавно только стало известно о новых жертвах разрушительного тайфуна Урсула на Филиппинах. Сообщается, что жертвами смертоносного тайфуна Урсула, который обрушился на Филиппины, стал 41 человек.

Спасатели также сообщают, что из-за стихии 28 человек получили ранения, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

В национальном совете по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий утверждают, что большинство жертв разрушительного тайфуна Урсула утонули, в то время как другие пострадали от поваленных деревьев, попали в ДТП или погибли от остановки сердца.

An impending threat: the #Taalvolcano on the island in #Philippines has woken up, is about to erupt, BE CAREFUL! pic.twitter.com/e1kZGe1cqD — DiepTLam (@DiepTLam) January 12, 2020

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