Число пострадавших результате прорыва трубы теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, который произошел в понедельник, 13 января, возросло до 10 человек

Об этом заявили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

По данным ведомства, трем пострадавшим оказали помощь на месте, остальных госпитализировали.

Из маршрутки, а также с рядом стоящего троллейбуса, оказавшихся в паровой завесе, было вынесено 7 человек.

Также спасатели вытажили провалившийся микроавтобус из образовавшейся в асфальте ямы.

Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Посетителей эвакуировали, при этом 6 человек спасатели вынесли из здания на руках.

Вскоре главный инженер "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода заявил, что причиной прорыва трубы стала физическая изношенность сети. Он отметил, что тепломагистраль в Голосеевском районе столицы строилась еще в 1987 году, хотя аварийной ее не считали, поскольку она прошла летом испытания.

Планируется, что на месте прорыва асфальт будет снят полностью, заменят трубы. В полиции Киева уже предупредили горожан и гостей столицы, что в связи с проведением ремонтных работ на улице Антоновича (вблизи торгового центра) движение по улице Антоновича полностью будет ограничено (от ул. Загородней до бул. Дружбы Народов).

В социальных сетях очевидцы рассказывают подробности ЧП.

Посетительница Виктория Губская написала, что находилась в момент прорыва на выходе из гипермаркета "Ашан" уже на улице.

"В это время поток горячей воды хлынул вниз и сносил все пластмассовые предохранители на дороге. Мне и другим людям помог охранник спастись от потока воды, перенес тележку с продуктами в безопасное место и предупредил, что это кипяток и надо перейти в паркинг. Из-за паники не успела его поблагодарить", – написала она.

Елена Сердюк-Слушаенко на своей странице в Facebook рассказала, что в момент аварии находилась в магазине.

«Имела все шансы свариться в кипятке в лифте. Фильмы катастроф отдыхают. Прорвало магистральный трубопровод горячего водоснабжения, потоки кипятка прорвали стену на нулевом этаже "Океан Плазы" и водопадами хлынули прямо в обувной отдел. Девушка-продавец была заблокирована в отделе кипящей водой, у меня на глазах ее вынес на руках охранник, но так как она кричала от боли, то ноги скорее всего пострадали", – рассказала женщина.

Она добавила, что сама упрашивала «ребят с рациями» заблокировать лифты. Кроме того, никто не спешил обесточивать здание.

Напомним, потоп в ТРЦ Ocean Plaza: люди обварились кипятком, всюду пар.

Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа в Киеве: кипяток бьёт прямо из-под земли.

Также Politeka писала, что возле заблокированного Ocean Plaza заметили Путина: фото с места событий.