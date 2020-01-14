Жители района Никольской слободки возле метро "Левобережная" в Киеве снесли забор застройщика. Как оказалось, минувшей ночью здесь даже произошла стрельба

Известно, что скандалы вокруг строительства на береговой линии Днепра идут с 2016 года. На днях жители снесли забор застройщика, пишет sud.ua.

Люди несколько раз блокировали строительство трех 33-этажных жилых комплексов. Данные здания должны были расположиться на маленькой прибрежной территории рядом с пляжем "Веселка".

Права на участок предъявила малоизвестная компания ООО "ЛВ-Холдинг". На территории планируется возвести ЖК "Sundance". Участок - это объект "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепра", он охраняется как культурное наследие с 2010 года.

Однако ООО "ЛВ-Холдинг" не останавливает данный факт, к тому же некоторые заявляют об отсутствии правоустанавливающих документов у застройщика.

Стоит отметить, что в конце декабря 2019 года компания начала активно загонять технику на территорию.

Протесты людей также вспыхнули с новой силой. Утром 14 января здесь произошла стрельба, когда активисты заметили ввоз новой техники. По сообщению в соцсетях, насчитывается четверо пострадавших от газа.

СОС! 🆘 ПО БЕЗПРЕДЕЛУ! С стрельбой! Сегодня утром застройщик на Никольско-Слободской завозил бетон. 4 пострадавших от газа и стрельбы! И это после того как вчера Благоустрий выдал предписание на демонтаж нового забора, Департамент охраны культурной спадщины выдал Предписание на остановку строительных работ. Департамент містобудування та архітектури вы когда МУО отмените? Два участка на которые они выданы уже вернулись городу. Поліція Києва Патрульна поліція України Національна поліція України вас вызывали, хотя вы должны были охранять безсрочную акцию! Почему стройка до сих пор не опечатана за нарушение предписания? Кличко - мер Віталій Кличко в вашем городе орудуют откровенный криминалитет, без границ и без следствия! ТСН ДжеДАІ Вікна-новини Максим Бахматов Дмитро Білоцерковець (Dmitriy Belotserkovets) Sergiy Shvets Тимур Ткаченко Олександр Ткаченко Borislav Bereza Айдер Муждабаев Олесь Маляревич Департамент охорони культурної спадщини КМДА Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації Наш Киев dtp.kiev.ua Сергій Бригадир 112.ua Факти ICTV Телеканал "Прямий" espreso.tv Неинтересный Киев P.S. Постраждалих відвезли в БСП Gepostet von ГО "Микільська Слобідка" am Montag, 13. Januar 2020

Напомним, осенью киевляне вышли на акцию протеста и перекрыли дорогу на проспекте Науки.

Причиной акции стал конфликт с одним из застройщиков жилого комплекса.

Ранее сообщалось, что экс-глава Днепровской РГА, нынешний депутат Киевсовет Ярослав Горбунов делал все, чтобы у «Укрбуда» Максима Микитася не было проблем во время строительства высоток на берегу Днепра в Киеве. Поэтому стали утверждать, что в компании Кличко есть лоббисты.

Позже выяснилось, что виновными в громком скандале с «Укрбодом» киевляне считают бывшего главу компании Максима Микитася и мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом свидетельствовали результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 19 по 24 декабря 2019 года.