Жители района Никольской слободки возле метро "Левобережная" в Киеве снесли забор застройщика. Как оказалось, минувшей ночью здесь даже произошла стрельба
Известно, что скандалы вокруг строительства на береговой линии Днепра идут с 2016 года. На днях жители снесли забор застройщика, пишет sud.ua.
Люди несколько раз блокировали строительство трех 33-этажных жилых комплексов. Данные здания должны были расположиться на маленькой прибрежной территории рядом с пляжем "Веселка".
Права на участок предъявила малоизвестная компания ООО "ЛВ-Холдинг". На территории планируется возвести ЖК "Sundance". Участок - это объект "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепра", он охраняется как культурное наследие с 2010 года.
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Однако ООО "ЛВ-Холдинг" не останавливает данный факт, к тому же некоторые заявляют об отсутствии правоустанавливающих документов у застройщика.
Стоит отметить, что в конце декабря 2019 года компания начала активно загонять технику на территорию.
Протесты людей также вспыхнули с новой силой. Утром 14 января здесь произошла стрельба, когда активисты заметили ввоз новой техники. По сообщению в соцсетях, насчитывается четверо пострадавших от газа.
Напомним, осенью киевляне вышли на акцию протеста и перекрыли дорогу на проспекте Науки.
Причиной акции стал конфликт с одним из застройщиков жилого комплекса.
Ранее сообщалось, что экс-глава Днепровской РГА, нынешний депутат Киевсовет Ярослав Горбунов делал все, чтобы у «Укрбуда» Максима Микитася не было проблем во время строительства высоток на берегу Днепра в Киеве. Поэтому стали утверждать, что в компании Кличко есть лоббисты.
Позже выяснилось, что виновными в громком скандале с «Укрбодом» киевляне считают бывшего главу компании Максима Микитася и мэра столицы Виталия Кличко.
Об этом свидетельствовали результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 19 по 24 декабря 2019 года.