Число погибших при пожаре в деревянном жилом доме в Томской области (РФ) возросло до 11

Жуткое ЧП произошло в поселке Причулымский Асиновского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

По данным экстренных служб, пострадали два человека, которым удалось покинуть дом самостоятельно. Им оказали помощь амбулаторно.

Всего в сгоревшем доме на территории частной пилорамы проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд". Они были гражданами Узбекистана.

Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский, по данным МЧС, поступила в 23:10 по Киеву. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 208 кв. метров. Открытое горение ликвидировано. В экстренных службах сообщили, что в результате пожара произошло обрушение кровли.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В пожаре в Томской области число жертв достигло 11 человек. Предварительно, пожар произошёл на территории местной пилорамы. Площадь пожара составила 208 квадратных метров. pic.twitter.com/D3HwJuEk50 — ФедералПресс (@FederalPress) January 21, 2020

Ранее сообщалось, что Владимир Путин едва не сгорел заживо со своими дочерьми в доме под Санкт-Петербургом.

Об этом стало известно благодаря немецкому журналисту Александру Рару, который написал книгу "Владимир Путин. Немец в Кремле". По его словам, трагедия могла произойти в далеком 1996 году, хотя об этом раньше молчали.

Автор книги вспоминает, что трагедия произошла в момент, когда президент РФ отдыхал с друзьями в сауне.

"Я лично спросил у него, правдива ли эта история, и он подтвердил. Путин был с друзьями в сауне, когда дом начал гореть. Он вбежал на второй этаж, где спали его дочери, и вынес их, сбросил вниз на руки друзьям. Он спас им жизнь", – говорится в книге немецкого журналиста.

Напомним, адский пожар в отеле обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватилрынок: «плотный дым и гарь по всему району», кадры ЧП.

Также Politeka писала про "побоище и пожар": в сеть слили кадры хаоса на концерте популярного певца, фанаты не выдержали.