Под завалами остаются люди

Мощное землетрясение застало врасплох местных жителей

Как передает Politeka.net, об этом пишут местные СМИ ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что трагедия, которая унесла жизни нескольких человек, произошла вчера, 24 января, на востоке Турции.

В частности, сильное землетрясение было зафиксировано в 20:15 по местному времени в районе населенного пункта Сиврице (провинция Элязыг).

По информации местных властей, район атаковало землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера.

Как заявил глава МВД Турции, в результате катаклизма погибли как минимум 15 человек, пострадали свыше 300 человек. Спасатели также утвеждают, что из-под завалов они пытаются достать около 30 местных жителей.

"Сиврице очень серьезно потрясло, мы направили наши спасательные команды в регион", – добавил глава Минобороны Турции Хулуси Акар и заявил, что землетрясение в регионе разрушило несколько зданий.

Стоит отметить, что мощные подземные толчки также были зафиксированы специалистами в Сирии, Грузии, Армении, Ливане.

Video shows destruction in what appears to be Elazığ, Turkey after 6.8 magnitude earthquake hit the region. #Elazig - pic.twitter.com/hisCgbEERf — Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) January 24, 2020

“There are still people under the rubble” - major earthquake struck #Elazig, Turkey. pic.twitter.com/9yghQbM8EB — Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) January 24, 2020

Ранее мы рассказывали о том, что разрушительная стихия атаковала столицу. 12 января власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр.

Местные телеканалы объявили эвакуацию в трех городах – Сан-Николасе, Балете и Талисае. Пользователи сети просят молиться за филиппинцев, пострадавших из-за извержения вулкана Тааль.

«В настоящее время вулкан Тааль на Филиппинах извергается. Надеемся и молимся, чтобы причиненный ущерб был минимальным, и чтобы все оставались в безопасности», – пишут в сети очевидцы.

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