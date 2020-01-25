Мощное землетрясение застало врасплох местных жителей

Как передает Politeka.net, об этом пишут местные СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что трагедия, которая унесла жизни нескольких человек, произошла вчера, 24 января, на востоке Турции.

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В частности, сильное землетрясение было зафиксировано в 20:15 по местному времени в районе населенного пункта Сиврице (провинция Элязыг).

По информации местных властей, район атаковало  землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера. 

Как заявил глава МВД Турции, в результате катаклизма погибли как минимум 15 человек, пострадали свыше 300 человек. Спасатели также утвеждают, что из-под завалов они пытаются достать около 30 местных жителей.

"Сиврице очень серьезно потрясло, мы направили наши спасательные команды в регион", – добавил глава Минобороны Турции Хулуси Акар и заявил, что землетрясение в регионе разрушило несколько зданий.

Стоит отметить, что мощные подземные толчки также были зафиксированы специалистами в Сирии, Грузии, Армении, Ливане.

Ранее мы рассказывали о том, что разрушительная стихия атаковала столицу. 12 января власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр.

Местные телеканалы объявили эвакуацию в трех городах – Сан-Николасе, Балете и Талисае. Пользователи сети просят молиться за филиппинцев, пострадавших из-за извержения вулкана Тааль.

«В настоящее время вулкан Тааль на Филиппинах извергается. Надеемся и молимся, чтобы причиненный ущерб был минимальным, и чтобы все оставались в безопасности», – пишут в сети очевидцы.

Напомним, самый жаркий российский курорт засыпало снегом, такого не было десятки лет

А еще Politeka писала, что свирепая осенняя стихия начала убивать

Также Politeka сообщала, что стихия атаковала страну, много погибших