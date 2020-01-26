У малышей при себе нашли записку

Родной отец бросил на произвол судьбы двоих малолетних детей в аэропорту

Инцидент случился, сегодня, 26 января, в московском аэропорту Шереметьево, куда мужчина прилетел с сыновьями 5 и 7 лет из Хабаровска, пишут российские СМИ.

По их данным, у ребят нашли записку, которую оставил им родитель. В ней мужчина указал, что у него нет средств для того, чтобы содержать детей, и поэтому он их оставляет.

Отмечается, что у несовершеннолетних остались при себе все документы, в том числе школьные дневники.

Дети признались сотрудникам аэропорта, что ранее отец их уже бросал.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают папу, а также ищут родственников мальчиков.

Ранее мы писали о том, что стала известна судьба малышки, которую нашли на одесской свалке в декабре минувшего года.

В Одессе психологи помогают 4-летней Насте, которую на свалке оставил отец, преодолеть душевную травму.

Голодный и переохлажденный ребенок жил в шатре с нетрезвыми бродягами.

"Оказалось, что девочку там бросил родной отец. Когда Настю забрали в детдом, она была очень напугана и начинала плакать, как только видела мужчин", - отмечается в сюжете.

По словам психолога, с девочкой сейчас проводят соответствующие коррекционные занятия.

«С помощью этих занятий происходит её развитие. Но самое важное для неё это окружающая атмосфера, люди, находящиеся рядом. Это одногруппники, воспитатели, нянечки, медсестры. Происходит восстановление нарушенной базовой безопасности», - рассказала она.

Воспитательница поведала, что девочка до сих пор не раскрывается, и не рассказывает о том, что с ней произошло.

В тоже время о местонахождении отца Насти неизвестно. На свалке, где был обнаружен ребенок, мужчину в то время в последний раз видели 2 недели назад.

По факту невыполнения родительских обязанностей по уходу за ребенком, полиция начала уголовное производство.

Напомним, маленькая девочка внезапно исчезла в Одессе, полиция бросилась на помощь: известен результат

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