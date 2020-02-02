Не выходят на связь уже третий день

В Дарницком районе Киева пропала без вести 20-летняя Столяр Анастасия Сергеевна со своим 3-летним сыном Столяром Иваном Дмитриевичем

Они вышли из дома 31 января и не вернулись.

Мальчику на вид 3-4 года, волосы светло-русые коротко стриженые, худощавого телосложения, рост 95-105 сантиметров.

Он был одет в куртку синего цвета с темным вставками, голубую шапку с помпонами и темные джинсы.

При наличии любой информации о возможном местонахождении Ивана и его мамы, сообщите по телефону спецлинии полиции «102».

Напомним также, под Киевом разыскивают 15-летнего подростка. Осницкий Вячеслав является воспитанником Киевского областного Центра социально-психологической реабилитации детей, который находится в селе Копылов, Макаровского района, Киевской области.

В четвер, 30 января, он ушел из указанного учреждения, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

На вид парню 16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы светло-русые, короткие.

Был одет в длинную куртку черного цвета, темно-серые спортивные штаны, черные кроссовки.

При наличии любой информации о возможном места нахождения парня, сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

На поиски ребенка брошены силы Макаровского отделения полиции.

Ранее сообщалось, что на Киевщине несколько дней разыскивают без вести пропавшего 15-летниего Вадима Сака. Он ушел из дома в селе Нещеров Обуховского района 29 января 2020 года и не вернулся

Приметы подростка: на вид 15-17 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавый, овальное лицо, голубые глаза, светлые волосы.

Когда его видели последний раз, он был одет в красно-синюю спортивную куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, темно-синие кроссовки.

Если кто-то где-то видел этого мальчика, просьба позвонить с мобильного телефона на горячую линию «Службы розыска детей» по номеру 116 000.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

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