Дети могли выжить, но у спасателей не было необходимого оборудования

Об этом пишет авторитетное издание The Guardian.

Сообщается, что жуткая трагедия произошла на Гаити.

В частности, вчера, 14 февраля, в одном из нелегальных детских домов возле столицы Порт-о-Пренса вспыхнул сильный пожар.

Известно, что двое детей сгорели заживо в здании. Еще пятнадцать были доставлены в больницу, но там они скончались из-за проблем с органами дыхания.

Как рассказывают очевидцы, на место трагедии спасатели прибыли на мотоциклах и у них не было баллонов с кислородом или машин скорой помощи, необходимых для перевозки детей в больницу.

Пострадавших от огня детей еще можно было спасти, но для этого необходимо было специальное оборудование. Местные власти подчеркнули, что сгоревший детский дом не имеет государственного разрешения на работу.

По информации СМИ, возгорание произошло на первом этаже здания. Там дотла сгорели детские комнаты. Затем огонь перекинулся и на второй этаж. Специалисты выясняют причину пожара, унесшего жизни 17 детей.

Ранее мы рассказывали о мощном пожаре, который охватил жилой дом с людьми. Жуткое ЧП произошло в поселке Причулымский Асиновского района.

По данным экстренных служб, пострадали два человека, которым удалось покинуть дом самостоятельно. Им оказали помощь амбулаторно.

Всего в сгоревшем доме на территории частной пилорамы проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд". Они были гражданами Узбекистана.

Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский, по данным МЧС, поступила в 23:10 по Киеву. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 208 кв. метров. В экстренных службах сообщили, что в результате пожара произошло обрушение кровли.

Через время появилась информация, что в результате пожара погибли 11 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Напомним, адский пожар в отеле обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватилрынок: «плотный дым и гарь по всему району», кадры ЧП.

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