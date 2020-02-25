На Киевщине в городе Бровары потерялся ребенок
Об это написал «Киев Оперативный» в Facebook, сообщает Politeka.net.
Полиция разыскивает несовершеннолетнего Теплюка Максима, который пропал сегодня утром, 25 февраля в 8:00.
Он ушел из СОС Детский городок (ул. Шевченко, 18, д. 13, г. Бровари) и до сих пор не вернулся.
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ПРИМЕТЫ: на вид 15 лет, рост 165 см, полного телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза карие.
Особая примета: нет двух передних зубов.
Был одет в зимнюю куртку темно-зеленого цвета в клеточку, черные джинсы, серые кроссовки.
При наличии любой информации о возможном месте нахождения мальчика, сообщать по телефону спецлинии полиции "102".
Как мы ранее писали, что в Харьковском районе Киева пропала женщина. 23 февраля, приблизительно в 17 часов на прогулку пошла Коломиец Татьяна Яковлевна и не вернулась домой. Женщина 1945 года рождения.
Близкие отметили, что она уже много лет живет с помощью лекарств и более суток без них обходиться не может. Также она плохо слышит.
Одета была в шубку под леопарда и бежевой шляпке. Фигура сгорблена, ходит, опираясь на палочку. При себе имела мобильный телефон.
Напомним, что Киеве на камеру попали лица банды воров, которые крадут деньги и личные вещи горожан.
«Старая банда воров, состоящая из трёх особей, на Бойчука в заведении «noir» совершили кражу денег и личных вещей. Будьте внимательны и берегите свои вещи.», – написали в сети.
В комментариях пользователи пошутили, что грабители крадут деньги себе на карвалол, другие же говорят, что они совсем не старые.
«Почему старые? Именно в расцвете сил!», «гости из солнечной страны...», «Аваков завозит с мандаринами», «Курносому пальчики надо бы пересчитать))))», «на карвалол», «черти...», «Старики разбойники», «Диды воровали», – написали под видео в фейсбуке.
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