На Киевщине в городе Бровары потерялся ребенок

Об это написал «Киев Оперативный» в Facebook, сообщает Politeka.net.

Полиция разыскивает несовершеннолетнего Теплюка Максима, который пропал сегодня утром, 25 февраля в 8:00.

Он ушел из СОС Детский городок (ул. Шевченко, 18, д. 13, г. Бровари) и до сих пор не вернулся.

ПРИМЕТЫ: на вид 15 лет, рост 165 см, полного телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза карие.

Особая примета: нет двух передних зубов.

Был одет в зимнюю куртку темно-зеленого цвета в клеточку, черные джинсы, серые кроссовки.

При наличии любой информации о возможном месте нахождения мальчика, сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Как мы ранее писали, что в Харьковском районе Киева пропала женщина. 23 февраля, приблизительно в 17 часов на прогулку пошла Коломиец Татьяна Яковлевна и не вернулась домой. Женщина 1945 года рождения.

Близкие отметили, что она уже много лет живет с помощью лекарств и более суток без них обходиться не может. Также она плохо слышит.

Одета была в шубку под леопарда и бежевой шляпке. Фигура сгорблена, ходит, опираясь на палочку. При себе имела мобильный телефон.

Напомним, что Киеве на камеру попали лица банды воров, которые крадут деньги и личные вещи горожан.

«Старая банда воров, состоящая из трёх особей, на Бойчука в заведении «noir» совершили кражу денег и личных вещей. Будьте внимательны и берегите свои вещи.», – написали в сети.

В комментариях пользователи пошутили, что грабители крадут деньги себе на карвалол, другие же говорят, что они совсем не старые.

«Почему старые? Именно в расцвете сил!», «гости из солнечной страны...», «Аваков завозит с мандаринами», «Курносому пальчики надо бы пересчитать))))», «на карвалол», «черти...», «Старики разбойники», «Диды воровали», – написали под видео в фейсбуке.

Внимание! #Розыск! Старая банда воров, состоящая из трёх особей, на Бойчука в заведении «noir» совершили кражу денег и личных вещей. Будьте внимательны и берегите свои вещи. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 25. Februar 2020

Напомним, женщина без вести пропала в Киеве: есть особые приметы, фото

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