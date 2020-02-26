25 февраля пропал ребенок в Киеве

14-летний Волчков Андрей Валериевич ушел со школы и не вернулся. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook, передает Politeka.net.

“Маме Андрея позвонил учитель и сообщил, что после конфликта в школе он ушел и не вернулся. Рюкзак и мобильный телефон оставил в школе. Ранее неоднократно уходил”, – рассказали подробности.

С 2018 по 2020 год было 9 официальных заявлений в полицию. Сотрудники полиции находили и возвращали из разных областей. Вероятно, в этот раз попробует добраться в Одесскую область, где живут родственники (папа и бабушка).

Если владеете информацией о местонахождении, просьба звонить 102.

В комментариях пользователи начали свое расследование по делу пропавшего. Оказалось, что ребенок вероятно имеет психические отклонения. Кроме того, он из многодетной семьи.

«Не хватает папы, силы и внимания ,вот и убегает к папе,а мама наверно вся в работе ,что бы вытянуть и вырастить человека», «Это 18 год. Перед тем как поносить мать хоть бы в гугл посмотрели. У ребенка есть отклонения. Возможно,тяга к бродяжничеству. У детей такое встречается», «9 раз просто так не убегаю. По всей вероятности ребенок замкнут и не социализирован. Кто виноват и что тому причина, судить не нам...но парню явно нужна помощь.», «Кому из своих уличньіх друзей и сколько он должен денег?», « Работать с психологом и родителям и мальчику», – отметили в сети.

Напомним, что на Киевщине в городе Бровары потерялся ребенок. Полиция разыскивает несовершеннолетнего Теплюка Максима, который пропал сегодня утром, 25 февраля в 8:00.

Он ушел из СОС Детский городок (ул. Шевченко, 18, д. 13, г. Бровари) и до сих пор не вернулся.

ПРИМЕТЫ: на вид 15 лет, рост 165 см, полного телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза карие, нет двух передних зубов.

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