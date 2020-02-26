На оживленной трассе "Киев-Чоп" столкнулись шесть автомобилей

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области. Как стало известно, ДТП произошло возле села Чишки Пустомытовского района, недалеко от Львова, 25 февраля около 16:05.

В полиции сообщили, что грузовик «ДАФ» столкнулся с автомобилем "Дачия Логан". После этого автомобиль влетел в автобус «БАЗ», а тот, в свою очередь, задел несколько машин. В результате столкновения, в аварию попало шесть транспортных средств. Судя по фото, шесть машин превратились в груду метала.

К счастью, никто не погиб, но три человека получили травмы, в том числе 11-летний ребенок.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту аварии. Отметим, что нарушитель может получить до трех лет лишения свободы.

Отметим, что массовые ДТП в Украине происходят довольно часто. Всего за 2019 год в стране произошло 160 675 аварий. Как сообщили в Нацполиции, за год в ДТП погибло 3454 человека, травмы получили более 32 тысяч человек.

Как показывает статистика, аварийность на украинских дорогах в 2019 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом. Общее число аварий выросло на 7%. Украина сегодня занимает одно из первых мест в Европе по количеству смертей на дорогах.

Ранее мы писали, что народные депутаты планируют существенно увеличить штрафы за нарушения правил дорожного движения. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующие законопроекты.

Правда, как показывает практика, повышение штрафов не всегда помогает избежать аварийности на дорогах. Немаловажну роль играет и качество самих дорог.

Напомним, что фура с животными на ходу перевернулась под Харьковом, видео: "разбежались кто куда".

Как сообщала Politeka, переполненная маршрутка влетела в фуру в Киеве, скорые не успевают забирать раненых: кадры.

Также Politeka писала, что автобус с людьми попал в ДТП под Киевом: «отпали колеса», фото.