Пожарные не могут победить огонь

Пожар настолько сильный, что огромный столп дыма виден за километры вокруг

Как передает Politeka.net, об этом информируют российские СМИ в своих Telegram-каналах.

Сообщается, что масштабное ЧП произошло сегодня утром, 21 марта, в подмосковном Дмитрове.

В частности, на территории алюминиевого завода вспыхнул сильный пожар, площадь которого достигает 60 тысяч квадратных метров.

"Более 80% здания в огне, обвалилась крыша. Пожар уже распространился на 60 тысяч квадратов, ему присвоен повышенный ранг опасности. Сейчас спасатели готовят к тушению авиацию, по предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении Mash.

После начала пожара очевидцы стали выкладывать в социальных сетях кадры с места происшествия.

Позже в пресс-службе МЧС добавили, что из-за угрозы дальнейшего распространения огня к отправке на место ЧП готовят пожарный поезд.

Ранее мы рассказывали об огненном ЧП, которое произошло в Киеве. В частности, 18 марта огонь охватил строения у жилого массива в Голосеевском районе на улице Изюмской, 2.

Пожар произошел нешуточный - столб черного дыма, который образовался при нем был виден из разных уголков Киева. На улицах слышен звук сирен не одной пожарной машины и даже полиции.

К счастью, никто не пострадал, а по информации на 14:40 спасатели смогли справиться с огнем - пожар локализовали.

Также мы сообщали, что в Одессе загорелся популярный рынок "Привоз". Возгорание произошло, как рассказывают очевидцы, 17 марта в ларьках с фруктами и сигаретами.

На место пожара были вызваны сотрудники ГСЧС. Спасатели отметили, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, адский пожар в отеле обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

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