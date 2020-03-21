Пожар настолько сильный, что огромный столп дыма виден за километры вокруг
Как передает Politeka.net, об этом информируют российские СМИ в своих Telegram-каналах.
Сообщается, что масштабное ЧП произошло сегодня утром, 21 марта, в подмосковном Дмитрове.
Бесстыжая Ратаковски сняла лифчик и покрасовалась с раздетой подружкой: пикантные кадры
Выяснилось, откуда взялся коронавирус, Китай не виноват: сенсационное заявление ученых
Меладзе без стыда показал, как его брат зажигает с Боярской, сеть кипит: «Она пьяная?»
Списание всех денег с карт: Приватбанк предупредил украинцев, подробности
В частности, на территории алюминиевого завода вспыхнул сильный пожар, площадь которого достигает 60 тысяч квадратных метров.
"Более 80% здания в огне, обвалилась крыша. Пожар уже распространился на 60 тысяч квадратов, ему присвоен повышенный ранг опасности. Сейчас спасатели готовят к тушению авиацию, по предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении Mash.
После начала пожара очевидцы стали выкладывать в социальных сетях кадры с места происшествия.
Позже в пресс-службе МЧС добавили, что из-за угрозы дальнейшего распространения огня к отправке на место ЧП готовят пожарный поезд.
Ранее мы рассказывали об огненном ЧП, которое произошло в Киеве. В частности, 18 марта огонь охватил строения у жилого массива в Голосеевском районе на улице Изюмской, 2.
Пожар произошел нешуточный - столб черного дыма, который образовался при нем был виден из разных уголков Киева. На улицах слышен звук сирен не одной пожарной машины и даже полиции.
К счастью, никто не пострадал, а по информации на 14:40 спасатели смогли справиться с огнем - пожар локализовали.
Также мы сообщали, что в Одессе загорелся популярный рынок "Привоз". Возгорание произошло, как рассказывают очевидцы, 17 марта в ларьках с фруктами и сигаретами.
На место пожара были вызваны сотрудники ГСЧС. Спасатели отметили, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Напомним, адский пожар в отеле обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.
Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватил еще один украинский рынок: «плотный дым и гарь по всему району», кадры ЧП
Также Politeka писала, ужасный пожар в Одессе: пострадала многодетная семья, кадры