Взрыв и пожар произошли в одном из дворов Одессы вечером в среду, 8 апреля

Как стало известно, взорвался припаркованный автомобиль: в начавшемся пожаре сгорело три авто. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Инцидент произошел на улице Академика Королева, 63. На опубликованных кадрах можно увидеть, как пылают припаркованные машины. По словам очевидцев, пожару предшествовал мощный взрыв.

Прибывшие пожарные оперативно погасили огонь. Сгорело три машины: два легковых автомобиля и один микроавтобус. На месте взрыва и пожара работали правоохранители, которые выясняли причину происшествия.

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По словам правоохранителей, 17 марта, в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в одном из административных зданий на территории Приморского района.

Отмечается, что работниками специальных служб тщательно обследовали территорию и никаких взрывных устройств, которые угрожали бы жизни или здоровью людей, обнаружено не было.

После этого полиция приступила к поискам лжеминера, и вскоре его задержала.

«Взрывателем» оказался 41-летний мужчина, признался в содеянном.

Он объяснил свой поступок тем, что просто хотел выплеснуть свое недовольство жизнью.

Сгорел бусик и два авто на Королева, 63 📢Расскажи друзьям — Подслушано Одесса Gepostet von Подслушано Одесса am Mittwoch, 8. April 2020

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